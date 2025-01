Az Egyesült Államokban hónapok óta húzódó vita zajlik a TikTok betiltásáról, amelyet a nemzetbiztonsági kockázatok miatt tartanak szükségesnek. Bár a platform kínai tulajdonosa, a ByteDance jogi úton küzd a döntés ellen, Kínában már olyan forgatókönyveket is mérlegelnek, amelyek szerint Elon Musk vehetne részt az amerikai működés megmentésében – írja a Bloomberg. A kérdés azonban immáron túlmutat az üzleti döntéseken: a TikTok sorsa a két gazdasági nagyhatalom közötti geopolitikai játszma része lett.

Az Egyesült Államokban hónapok óta forrnak az indulatok a TikTok körül, amelyet nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva be akarnak tiltani. Bár a platform üzemeltetője, a kínai ByteDance Ltd. mindent megtesz, hogy jogi úton védje meg a rövid videóknak otthont adó alkalmazás amerikai működését, az ügy immáron a Legfelsőbb Bíróság előtt is nehéz helyzetben van.

Eközben a kínai kormány olyan vészforgatókönyveket mérlegel, amelyek között az Elon Musk által vezetett X (korábban Twitter) bevonása is szerepel mint lehetséges új tulajdonos – írja a Bloomberg.

Az amerikai törvényhozók már régóta a kínai tulajdonú TikTok betiltását szorgalmazzák arra hivatkozva, hogy az alkalmazás adatokat továbbíthat a kínai kormánynak.

A ByteDance tagadja ezeket a vádakat, és azzal érvel, hogy a TikTok amerikai működése különállóan kezelt adatbázisokkal és biztonsági protokollokkal rendelkezik. Azonban a Legfelsőbb Bíróság január 10-i meghallgatásán a bírák többsége arra utalt, hogy a nemzetbiztonságot előtérbe helyezhetik az első alkotmánymódosítás, azaz a szólásszabadság védelmével szemben.

Amennyiben a TikTokot valóban betiltják, a platform amerikai működésének eladása válhat az egyetlen életképes megoldássá.

Itt kerülhet képbe Elon Musk, akinek az X és az xAI vállalatai az ügyben potenciális megoldást jelenthetnek.

A kínai kormány számára a ByteDance amerikai működésének eladása csak a legvégső megoldás. Ennek ellenére Kína már mérlegeli annak lehetőségét, hogy Elon Musk X-platformja átvegye a TikTok amerikai üzletágát. A TikTok amerikai felhasználói bázisa – több mint 170 millió ember – jelentős reklámpiaci előnyt jelentene Musk számára, különösen az egykori Twitter megújításában.

Kína számára az is vonzó lehet, hogy Musk, aki a Tesla révén szoros kapcsolatot ápol a kínai kormánnyal, már bizonyított a nemzetközi piacon. Egy ilyen tranzakcióban azonban nemcsak az amerikai kormány, hanem a ByteDance részvényesei és a kínai szabályozók is kulcsszereplők lennének – ami miatt korántsem minden olyan egyszerű.

Üzleti vagy politikai kérdés?

A TikTok amerikai működésének eladása rendkívül bonyolult lenne. Az alkalmazás algoritmusa, amely a platform működésének kulcsát jelenti, a kínai exportkontroll törvényei alá tartozik, így Kína külön engedélyére lenne szükség. A ByteDance szerint az amerikai működés leválasztása „rendkívül nehéz technikai és logisztikai kihívásokat” jelentene.

A ByteDance továbbra is a jogi harcra összpontosít, és szeretné elkerülni az amerikai működés végleges eladását, ám nem zárják ki annak az esélyét sem, hogy a TikTok egy új, amerikai márkára váltana, hogy elkerülje a tiltást, ám ennek hatékonysága kérdéses.

Elon Musk nemcsak üzletemberként, hanem a világ két legnagyobb gazdasága közötti kapcsolatok alakításában is fontos szerepet játszik. A Tesla 2019 óta működik Kínában, ahol a sanghaji gyára az egyik legnagyobb termelőegysége lett, és hozzájárult a kínai kormány jóindulatának elnyeréséhez. Eközben Elon Musk új szövetségese, Donald Trump, aki január 20-án veszi át az elnöki hivatalt, szintén igyekszik megoldást találni a TikTok helyzetére.

Trump korábban jelezte, hogy szeretné megmenteni az alkalmazást, és akár az utolsó pillanatban is beavatkozhat a tiltás elhalasztása érdekében.

A TikTok jövője ennek ellenére továbbra is bizonytalan. Bár Kína előnyben részesíti a ByteDance tulajdonlásának megőrzését, Elon Musk bevonása a tárgyalásokba új irányt adhat a hatalmas felháborodást keltő tiltás történetének. A kérdés csak az, hogy a geopolitikai és üzleti érdekek hogyan egyeznek meg, és hogy a TikTok amerikai működése végül túlélheti-e ezt a politikai vihart.

Mint arról beszámoltunk, 2024 áprilisában egy salátatörvényben hagyta jóvá a szenátus a képviselőház által kétpárti támogatást élvező jogszabályt, amely záros határidőn belül kitiltaná az Egyesült Államokból a TikTokot. A törvény január 19-ig adott határidőt a ByteDance-nek új, nem kínai székhelyű tulajdonost találni, különben elveszíti a hozzáférést az amerikai felhasználókhoz, de a határidőt három hónappal meghosszabbíthatják, ha bizonyított, hogy a kínai anyavállalat előrelépést tesz az eladás felé.

A TikTok nem sokkal később fellebbezett a döntés ellen, viszont ezt a kérelmet elutasították.

(Borítókép: Donald Trump és Elon Musk 2024. november 19-én. Fotó: Brandon Bell / Getty Images Hungary)