Kovács Zoltán tiszta vizet öntött a pohárba: Donald Trump nem hívta meg Orbán Viktort

Mint megírtuk, szerdán derült ki, hogy Orbán Viktor biztosan nem lesz ott Donald Trump beiktatásán. A kormányfő sajtófőnöke, Havasi Bertalan lapunknak nyilatkozva arra hivatkozott, hogy a kormányfőnek Budapesten lesz egy fontos programja január 20-án.

Az ügy előzménye, hogy a sajtó az utóbbi hetekben azt találgatta: ott lesz-e Orbán Viktor a beiktatáson. Az Index már egy novemberi Kormányinfón is megkérdezte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy ott lesz a kormányfő, vagy kapott-e meghívót. Gulyás akkor annyit mondott: egyelőre nincs szó arról, hogy a kormányfő ott lenne Donald Trump beiktatásán.

Kovács Zoltán szerint hivatalos meghívót senki sem kapott

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a szerdai bejelentés után a Facebookon tett közzé egy posztot, hogy tisztázza az ügy hátterét, miután több magyar lap is arról írt, hogy Orbán Viktor ugyan nem megy el, de Európából elég sokan ott lesznek Trump beiktatásán.

Tisztázzuk a tényeket: az amerikai elnök január 20-ai beiktatására – bármely más külföldi vezetőhöz hasonlóan – a magyar kormány egyetlen képviselője sem kapott »hivatalos« meghívást.

– közölte a posztban Kovács Zoltán. Mint írta, „az amerikai elnök beiktatása hagyományosan a hatalom békés átadását ünneplő esemény, nem pedig külföldi méltóságok összejövetele. Aki részt vesz rajta, az személyes meghívásra vagy az elnöki stáb meghívására teszi, nem pedig hivatalos minőségében, mivel ez nem hivatalos megbeszélések vagy találkozók alkalma, hanem teljesen más célt szolgál”.

„Tehát hogy kristálytisztán fogalmazzunk: Orbán Viktor nem vesz részt az eseményen. Trump elnök csapata – a hagyományokhoz híven – nem hívott meg külföldi állam- vagy kormányfőket. A miniszterelnök aznap egy budapesti konferencián tart előadást, amelyben Magyarország uniós elnökségét értékeli majd. Minden más ezzel kapcsolatos híresztelés csak kacsa…” – zárta posztját.

Más vezetők mégis azt mondták, hogy meghívták őket Trump beiktatására

A poszt alatt ugyanakkor többen is kérdezték az államtitkárt kommentben, hogy ha ez így van, akkor az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni vagy az argentín elnök, Javier Milei miért kapott meghívót és lesz ott mégis az eseményen, vagy miért hívták meg például Hszi Csin-ping kínai elnököt (Meloni és Milei hivatalosan megerősítést is nyert már, hogy meghívták őket Trump beiktatására. Milei állítólag biztosan ott lesz, Meloni pedig azt mondta, hogy ha a programja engedi, akkor örömmel elmegy).

A válaszért vissza kell menni december 12-ig, akkor ugyanis a CBS News több Trump-közeli forrástól értesült arról, hogy Donald Trump valóban küldött egy meghívót Hszi Csin-pingnek, még novemberben (ezt Trump egyik szóvivője, Karoline Leavitt is megerősítette a csatornának). Mint közölték, ezenkívül Trump csapata több másik külföldi vezető meghívását is tervezi, és e ponton említették a magyar kormányfőt, akivel kapcsolatban szó szerint azt írták, hogy:

Orbán Viktor miniszterelnök, akinek baráti kapcsolata van Trumppal, és a héten meglátogatta őt Mar-a-Lagóban, egy Orbán terveit ismerő forrás szerint »még fontolgatja«, hogy részt vegyen-e a rendezvényen.

A fentieket számos sajtótermék úgy értelmezte, hogy Orbán Viktor már megkapta a meghívót – holott ezt a CBS szó szerint egyáltalán nem közölte, ez vezetett az egyik félreértéshez. „A világ vezetői sorban állnak, hogy találkozzanak Trump elnökkel, mert tudják, hogy hamarosan visszatér a hatalomba, és az amerikai erő révén világszerte helyreállítja a békét” – mondta még Karoline Leavitt, Trump szóvivője.

A CBS szintén megjegyezte akkor, hogy a beiktatásokra általában csak nagyköveteket és más diplomatákat hívnak meg, az amerikai külügyminisztérium 1874-ig visszanyúló feljegyzései azt mutatják, hogy külföldi vezető még soha nem vett részt a hatalomátadási ceremónián – és épp ezek miatt meglepő, hogy Trumpék most őket is meghívnák.

Az ATV a hír megjelenése után nem sokkal egy Kormányinfón megkérdezte Gulyás Gergelyt, aki akkor már azt mondta: nincs tervben, hogy Orbán Viktor elmenjen a beiktatásra, és ő is arra hivatkozott, hogy ezeken az eseményeken általában nem szoktak részt venni külföldi vezetők. „Nem tudunk arról, hogy Trump elnök ezen változtatni akarna” – tette még hozzá (azt pedig nem kívánta kommentálni, hogy akkor miért hívhatták meg Hszi Csin-ping elnököt, mivel ez nem hivatalos információ).

De akkor mégis kik és miért kaptak meghívót?

Bálint Natália külpolitikai elemző a meghívókérdésnek egy hosszú posztot szentelt a közösségi oldalán. Mint írta, a helyzetet nem segítette az sem, hogy a Hír TV műsorában utólag Koskovics Zoltánnak, az Alapjogokért Központ elemzőjének is „szájába adtak” egy olyan mondatot, miszerint Trump meghívta Orbánt. Megjegyezte azt is, hogy a kormányzati kommunikáció is elég zavaros volt az ügyben, miközben „aki ex katedra kijelentette, hogy Orbán ott lesz Trump beiktatásán, az Havas Henrik volt. A kormányoldal nem állított ilyet”.

Véleménye szerint a meghívók egy részét nem kell komolyan venni, ez igaz a kínai elnöknek vagy a Jair Bolsonaró volt brazil elnöknek (akitől tavaly elvették az útlevelét, és nem hagyhatja el az országát) szóló invitációra is, csak míg a kínai elnök „vette a lapot, hogy cinikus trollkodás áldozata”, addig a jelek szerint Bolsonarónak ez nem esett le (Hszi egyébként a legfrissebb hírek szerint egy magas beosztásban dolgozó kínai vezetőt küldhet maga helyett – de hogy kit, azt még nem tudjuk). Melonit és Mileit pedig szerinte a „megosztás, háromszögesítés, favorizálás” jegyében hívta meg Trump.

És a végén még egyszer hadd hangsúlyozzam: az USA elnökének beiktatása ELEVE nem nemzetközi esemény. Ergo Orbán NEM meghívása nem is sértés. A meghívása viszont az lett volna sok-sok, sokkal fontosabb nemzetközi aktor számára

– összegezte posztja végén Bálint Natália.

A kommunikációs zűrzavaron az sem segített, hogy az utóbbi hetekben Donald Trump és csapata sem kommunikált teljesen egyértelműen a meghívók ügyében. A megválasztott elnök december közepén azt mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről, hogy nem küldött neki meghívót, „de szívesen látja” a beiktatásán, ha szeretne eljönni (miközben Zelenszkij később azt mondta: szívesen elmenne, de még nem kapott meghívót).