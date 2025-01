Egy héten keresztül kórházban ápolták tüdőgyulladással Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, ugyanakkor ezt az információt szóvivője megpróbálhatta eltitkolni. Paula Pinho korábban azt állította, nincs új információ, amiről be kéne számolnia főnöke betegsége kapcsán, miközben akkor még nem volt ismert, hogy von der Leyen már több napja a hannoveri egyetemi kórházban tartózkodott.

Január 1-jén közösségi oldalán azzal köszöntötte az új évet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, csapatával készen állnak, hogy feltűrjék az ingujjukat és egy erősebb Európáért dolgozzanak az unióban és külföldön egyaránt.

Pár nappal később, január 3-án azonban kiderült, hogy von der Leyen tüdőgyulladás miatt kénytelen volt lemondani személyes programjait az év első két hetére, így nem tudott személyesen részt venni a lengyel soros elnökség megnyitóján, és a biztosi testület Lengyelországba tervezett ülését is egészen februárig halasztották.

Az Európai Bizottság idei első szokásos sajtótájékoztatóján, január 6-án is szó esett von der Leyen betegségéről. A bizottság új főszóvivője, Paula Pinho akkor arról informálta a jelenlévőket, hogy Ursula von der Leyen hannoveri otthonából dolgozik, emiatt nem szükséges, hogy távollétében átvegye a bizottság irányítását elsőszámú alelnöke, a spanyol szocialista Teresa Ribera.

Pinho azon újságírói kérdésre, hogy a bizottság elnöke járt-e kórházban, kijelentette, hogy e téma kapcsán nincs új információ, amit meg kéne osztania.

Azonban pár nappal később kiderült, hogy Ursula von der Leyent betegsége miatt kórházban ápolták.

Először a dpa német hírügynökség számolt be január 10-én arról, hogy von der Leyent aznap engedték ki a kórházból, ahova még január 2-án érkezett egy orvosi vizsgálatra, majd utána több mint egy hétig bent tartották.

Az Európai Bizottság egy másik szóvivője még aznap a szokásos déli sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre megerősítette, hogy a 66 éves von der Leyen valóban közel egy hétig volt kórházban.

Von der Leyen napi kapcsolatban állt a bizottsági csapatával. Most otthonról dolgozik, miközben tovább gyógyul ebből a súlyos betegségből

– fogalmazott akkor Arianna Podestà. Azóta pedig az Európai Bizottság elnöke Instagramján közölt is egy képet, ahogy dolgozószobájában laptopja előtt ül.

Azonban a kórházi kezelés elhallgatása miatt nem véletlen, hogy többen is kritizálták az Európai Bizottság új főszóvivőjét, Pinhot, valamint az uniós végrehajtószerv nem teljesen transzparens működését, hiszen január 6-án arra a konkrét kérdésre, hogy kórházban van-e főnöke, még azt állította, hogy e téma kapcsán nincsenek új fejlemények, amiről beszámolna.

Január 13-án a szokásos sajtótájékoztatóján azzal védekezett, hogy a sajtóval minden fontos információt megosztottak von der Leyen betegségével és annak súlyosságával kapcsolatosan,

a szóvivő szerint pedig az soha nem volt kérdéses, hogy von der leyen cselekvésképtelen lenne, emiatt a kórházból is el tudta látni pozíciójából fakadó feladatait.

Pinho később hozzátette, von der Leyent sosem ápolták sürgősségi osztályon és lélegeztetőgépre sem került.

E kijelentésnek azonban kissé ellentmond, hogy míg von der Leyen csapata eddig elhatárolódott ügyek és feladatok delegációjától még a kórházi kezelés során is, szerdán mégsem von der Leyen, hanem Ribera vezette a biztosi testület ülését. Ahogy a bizottság az Európai Unió versenyképességének javítását célzó rendeletjavaslatának szerdára tervezett bemutatását is elhalasztották – a Politicónak több hivatalnok is arról beszélt név nélkül, hogy von der Leyen állapota miatt, azonban a szóvivő ezt azzal magyarázta, hogy még dolgozni kell a javaslat szövegezésén.

Pinho egyébként azt ígérte, a hét második felében már von der Leyen fogja vezetni az üléseket és találkozókon is részt vesz majd. A jövő héten hétfőn, január 20-án kezdődő davosi Világgazdasági Fórumon pedig szintén személyesen fog részt venni az Európai Bizottság elnöke.

Szintén kritikával illette Ursula von der Leyent, valamint csapatát Zsigmond Barna Pál, a magyar Európai Uniós Ügyek minisztériumának miniszterhelyettese, valamint parlamenti államtitkára. Zsigmond közösségi oldalán arról ír,

Komoly aggályokat vet fel még Brüsszelben is, hogy cselekvőképtelensége ellenére hogyan kívánták Brüsszelben biztosítani a zökkenőmentes intézményi működést, mellőzve a hivatalos helyettesítési rendet

– fogalmazott Zsigmond Barna Pál, aki amiatt kritizálta az Európai Bizottságot, mert von der Leyen kórházi ápolásáról az európai közvélemény nem értesült, emiatt szerinte „van még tanulnivalója” az intézményi átláthatóság és a médiaszabadság terén az EB elnökének. Mielőtt Zsigmond „további, botránymentes felépülést” kívánt von der Leyennek, felvetette azt is, hogy bizalmatlanság alakult ki az EB transzparens működésével kapcsolatban, és reméli, a megromlott bizalmat és transzparencia bizalmát képes lesz helyreállítani von der Leyen a balliberális sajtóval.

(Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, Belgiumban 2024. december 19-én. Fotó: Nicolas Landemard / Anadolu / Getty Images)