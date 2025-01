Hamis repülőjegyeket ad az AfD a migránsoknak Németországban

Die AfD hat gefälschte Abschiebetickets in die Briefkasten von Bürgern mit Migrationshintergrund geworfen. Ist allen klar, was das heißt? Eine rechtsextreme Partei im Bundestag, zweitstärkste Kraft in Umfragen, droht Minderheiten mit Deportation. Willkommen im Wahlkampf 2025. pic.twitter.com/ZTmir9djr2