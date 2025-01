Tüntetők zavarták meg Donald Trump miniszterjelöltjének a meghallgatását

Pete Hegseth műsorvezető és katonai veterán korábban Irakban és Afganisztánban is részt vett katonai bevetésekben, amelyekért kétszer megkapta a Bronz Csillag kitüntetést. Ugyanakkor aggodalomra adhat okot, hogy a jelöltet szexuális zaklatással és túlzott alkoholfogyasztással is megvádolták, de a katonai harci szerepet betöltő nőkről és a kisebbségekről is gúnyos megjegyzéseket tett – írta a Sky News.

A január 14-i meghallgatáson – amelyet három tiltakozó is megzavart – Roger Wicker republikánus szenátor azt mondta: „Hegseth elismerte, hogy hibázott, ahogyan mindannyian tesszük időről időre”, majd hozzátette, hogy nincs kétsége afelől, hogy Hegseth jobb képességekkel rendelkezik, mint elődjei.

Ezzel szemben Jack Reed, a bizottság első számú demokrata képviselője azt mondta Hegsethnek: „Nem hiszem, hogy Ön alkalmas lenne arra, hogy megfeleljen ennek a munkának a követelményeinek. Sajnos önből hiányzik a karakter, a higgadtság és a hozzáértés a védelmi pozíció betöltéséhez.” Reed az FBI Hegseth-tel kapcsolatos háttérvizsgálatáról azt mondta, hogy szerinte az elégtelen volt.

Tüntetők szakították félbe Hegseth beszédét

Hegseth nyitóbeszédét tüntetők szakították félbe, akiket az őrök kivittek a teremből. Egyikük „keresztény cionistának” nevezte Hegseth-et, majd pillanatokkal később egy másik személy a „gázai csecsemők bombázásáról” kezdett kiabálni.

Hegseth a bizottság előtt elmondta azt is, hogy Donald Trump megválasztott elnök miért őt választotta a posztra. „Az elsődleges feladat, amit rám bízott, az volt, hogy hozzam vissza a harcos kultúrát a védelmi minisztériumba. Ő is, akárcsak én, egy olyan Pentagont akar, amely a meritokráciára, a hadviselésre, a harcra, az elszámoltathatóságra és a készenlétre összpontosít”.

A bizottság egy másik demokrata tagja, Jeanne Shaheen szenátor Hegsethet a korábbi megjegyzéseiről kérdezte, amelyek szerint a nőknek nem kellene harci szerepkörben szolgálniuk.

Hegseth elmondta, hogy idő múlásával az amerikai hadseregben „bizonyos szolgálati pozíciók, bizonyos iskolák erodálódtak, ami hatással van a készenlétre”. Hozzátette, hogy „megtiszteltetés” lenne számára, hogy „férfiak és nők, feketék, fehérek, mindenféle háttérrel, közös céllal” együtt szolgálhatna, és tisztességesen bánna a nőkkel és a kisebbségekkel, ha betöltené a posztot.