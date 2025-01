Mint megírtuk, Huszti Elizát és Henriettát utoljára múlt hét kedden, kora hajnalban látták Aberdeen belvárosában. A rendőrök az előző hétvégén a jeges Dee folyóban és annak környékén keresték őket, miközben családjuk is megszólalt az eltűnésükről.

Szerdán a BBC közölt frissebb részleteket az ügyben. Mint cikkükben írták, a skót rendőrség még mindig eltűnésként kezeli az ügyet, és nem egy feltételezett bűncselekmény ügyében folytatnak vizsgálatot. Ezzel összefüggésben Davie Howieson főfelügyelő egy keddi sajtótájékoztatón elmondta,

a testvérpár albérletének tulajdonosa azt közölte a rendőrséggel, hogy az ikerpár egy nappal az eltűnés előtt jelentette be, hogy felmondják az albérletüket.

„A megelőző napokban a nővérek jelezték a bérbeadónak, hogy fel akarják mondani a bérleti jogviszonyukat. A bérbeadó vizsgálatokat végzett a helyszínen, s aggódni kezdett a nővérek holléte miatt” – közölte a főfelügyelő.

Úgy tudni, hogy a testvérek üzenetet írtak neki arról, hogy azonnali hatállyal felmondanák a szerződést, de amikor a helyszínre ment, hogy rákérdezzen náluk erre, már nem találta ott őket (az ingóságaik viszont továbbra is az albérletben maradtak).

Ezt követően – miután nem mentek haza – a bérbeadó jelentette az eltűnésüket a rendőrségen, és kiderült, hogy a munkahelyükön sem jelentek meg (Henrietta egy kávéboltban, Eliza pedig egy szállodában dolgozik). A rendőrök egyébként a munkatársaikat is kikérdeztéj, több órán keresztül.

Ez a legvalószínűbb forgatókönyv a rendőrök szerint

A főfelügyelő a Daily Mail szerint elmondta, hogy a rendőrségnek „számos hipotézise” van azzal kapcsolatban, hogy mi történhetett. Megfogalmazása szerint az egyik legvalószínűbb teóriájuk az, hogy a testvérpár valamilyen módon és okból kifolyólag „a vízbe került”.

„Nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy átkeltek a hídon, és rátértek a [folyó melletti] ösvényre, határozottan állíthatjuk, hogy nem hagyták el a területet, ahogy azt a térfigyelő kamerák is rögzítették. De nem lehetetlen [hogy elhagyták], és amíg ez nem lehetetlen, addig folytatjuk a nyomozást – közölte a főfelügyelő. A Daily Mail megjegyezte, hogy az ösvénynek a folyóval szembeni oldalán egy magas biztonsági kerítés vesz körül egy ipari területet – vagyis arra elég nehezen távozhattak volna.

Ugyanakkor Davie Howieson szerint a rendőrök továbbra sem zárják ki azt, hogy a testvérek „egyszerűen olyan módon hagyták el a területet, hogy azt nem tudjunk bizonyítani a térfigyelő kamerák felvételeivel”. Állítása szerint ennek nem nagy a valószínűsége, de biztosan kizárni sem tudják.

A testvérük nem tud arról, hogy fel akarták mondani az albérletet

Azzal kapcsolatban, hogy a testvérek állítólag fel akarták mondani az albérletüket, a BBC megkérdezte az ikrek testvérét, Józsefet, aki azt mondta: a két nő nem beszélt arról a családnak, hogy „azonnali hatállyal” ki akarnak költözni az aberdeeni lakásukból.

Furcsa, hogy az eltűnt testvéreim nem szóltak semmit az albérlet felmondásáról. Nem értjük ezt az egészet

– fogalmazott, hozzátéve: úgy értesült, hogy a testvérei „írtak egy üzenetet a bérbeadójuknak, hogy azonnal véget akarnak vetni a bérleti szerződésüknek”, miközben ők maguk erről mostanáig semmit sem tudtak.

Szóval ez a furcsa, hogy a lányok erről nem mondtak nekünk semmit. Soha nem említettek semmi ilyen tervet. Még amikor anyám szombaton [másfél hete – a szerk.] beszélt velük, akkor sem említettek erről semmit, hogy bármilyen tervük lenne a kiköltözésre

– mondta József. Azt is elárulta, hogy testvéreinek nem voltak anyagi nehézségeik, és arra gyűjtöttek, hogy saját ingatlant vásároljanak.

Riasztó hangokat hallottak a környékbeli lakosok

Mindeközben a napokban a rendőrök házról házra jártak a környéken, hogy kiderítsék, látta-e még valaki őket a hajnali órákban. A The Sun információi szerint

a rendőrökhöz olyan információk is eljutatottak, hogy a környéken „riasztó” hangokat lehetett hallani az eltűnésük estéjén.

Egyesek szerint ezek segítségkérő kiáltások lehettek, így a rendőrök megpróbálják kideríteni, hogy ha ez valóban így történt, és lehetett hallani ilyen kiáltásokat, akkor van-e köze ennek a nők eltűnéséhez.

Az egyik helyi lakos azt mondta a The Sun szerint: „Mindenki erről beszél. Elég ijesztő dolog volt. Ha egy nő a sötétben sikoltozik, akkor az elég rémisztő.” Ugyanakkor megjegyezte azt is:

De nem teljesen világos, hogy mik voltak a zajok. Senki sem tudta megállapítani, hogy biztosan a lányokhoz kapcsolódnak-e vagy sem.

A lap azt is megjegyezte: az sem világos, hogy Eliza és Henrietta egyáltalán miért mehettek arra a helyszínre az éjjeli órákban, erre egyelőre senki sem talált magyarázatot. Mint írták, egy többnyire kivilágítatlan helyről van szó, miközben a hőmérséklet is fagypont alatt volt a hajnali órákban, és a meredek, útburkolattal sem rendelkező ösvényt jég borította, még nappali világosságban is nehéz volt járni rajta.

„Nem igazán van más útvonal [a folyón kívül – a szerk.], amelyen kijuthattak volna onnan. Valamelyikük segítségért kiáltott, mert beleesett? És a nővére megpróbált segíteni neki, majd ő maga is bajba került? Talán soha nem tudjuk meg, mi történt velük. Ez akkora tragédia” – idézett még egy környékbeli lakost a The Sun.

Hozzátették ugyanakkor, hogy a testvérek sorsa továbbra is bizonytalan, így van remény arra, hogy előkerülnek, és a rendőrség specialistái nagyszabású szárazföldi, tengeri és légi keresést folytatnak ennek érdekében.