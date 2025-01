Úgy szökött az egekbe a csokoládé ára, hogy közben alig kerül bele kakaó

Karácsony előtt szabadult el a kakaó ára, ami akkor sokakat szíven ütött, tekintve az ünnepi időszak vásárlási szokásait a csokimikulásoktól kezdve a szaloncukrokon át egészen a zserbó készítéséhez is elengedhetetlen étcsokoládéig. Egy friss kutatás most azt is megmutatja, hogy miért nőttek ilyen drasztikusan az árak, miközben az is kiderül, hogy a példátlan drágulással párhuzamosan a csokoládékba jóval kevesebb kakaó kerül.