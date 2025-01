David Pressman: Magyarország élő példa arra, hogy a demokratikus intézmények mennyire sebezhetőek

Nagyinterjút adott David Pressman a The New York Times újságírójának, Lulu Garcia-Navarrónak. A volt amerikai nagykövet részletesen beszélt munkájáról, a magyar kormányhoz fűződő viszonyáról és a magyarországi állapotokról. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar kormány téved, ha azt hiszi, hogy a demokráciával kapcsolatos problémák csak a demokratákat aggasztják, mert azok abszolút kétpártiak.

Donald Trump tiszteletét fejezte ki a magyar nemzet és politikája iránt, amely magában foglalja a bírói függetlenség, az akadémiai szabadság és a média visszaszorítását. „Figyelemre méltó belpolitikája mellett Magyarország szokatlan helyet foglal el a globális geopolitikában” – állapította meg a The New York Times a David Pressman távozó amerikai nagykövettel készített interjújában.

Felsorolták, hogy ugyan Magyarország is tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak Orbán Viktor mégis Vlagyimir Putyin orosz elnökkel barátkozik, és a NATO, valamint az EU Ukrajnának nyújtott támogatásával szemben foglalt állást, megzavarva mindkét szövetséget ezzel. Azt is felidézték, hogy az Európai Parlament álláspontja szerint Magyarország az állampolgári jogok csorbításával már nem tekinthető teljes értékű demokráciának, csak „választási autokráciának”.

A magyar kormány nagyon szerencsétlen álláspontot képvisel az Egyesült Államokkal és különösen a Biden-kormánnyal szemben, hogy megpróbálta az Egyesült Államok kormányának Magyarországgal szemben folytatott politikáját – a korrupciótól kezdve a médiaszabadságon és a demokrácián át az igazságszolgáltatás függetlenségéig és a védelemig terjedő kérdésekben – úgy beállítani, mintha az valahogy a demokraták politikája vagy tevékenysége lenne, és nem az Amerikai Egyesült Államok politikája

– jelentette ki David Pressman, amikor Lulu Garcia-Navarro a Rogán Antalllal szembeni amerikai szankciókról kérdezte.

A volt amerikai nagykövet kifejtette, hogy a kormányzati kommunikáció azért őt tette felelőssé a Rogán-ügyben, mert a magyar kormány narratívája szerint minden rossz, ami az országban zajlik, az valamilyen külső erő miatt történik. Ez gyakran megy át személyeskedésbe, ezért használják fel gyakran eszközként Soros Györgyöt is. Felidézte azt is, hogy még be sem tette a lábát Magyarországra, már lejáratókampány zajlott vele szemben.

„Ezek a kormány által vezetett megnyilvánulások, amelyet a kormány által kontrollált és irányított médián keresztül terjesztenek. Ez egy stratégia a kormány részéről, mert amikor olyan hangok jelennek meg – legyenek azok a magyar civil társadalom vagy ellenzéki politikusok hangjai, vagy bizonyos esetekben külföldi kormányok és szövetségesek hangjai, mint például az enyém –, amelyek kérdéseket vetnek fel a magyar demokráciával kapcsolatban, a kormány egzisztenciális szükségszerűségnek tekinti, hogy megpróbálja marginalizálni és elszigetelni őket” – magyarázta Pressman.

A volt amerikai nagykövet hangsúlyozta, hogy Magyarországra érkezésekor abban bízott, hogy az amerikai vezetésnek sikerül hatékonyabban fellépni az Orbán-rezsimmel szemben. Emlékeztetett, hogy már az Obama- és a Trump-adminisztráció is próbált fellépni Magyarországgal szemben, de nem sikerült előrelépést elérni, „mert ez egy olyan kormány, amely nem reagál a diplomácia hagyományos formáira”.

Ami az Orbán-kormánnyal működik, mint afféle proto-autoritárius rendszerrel szemben, azok nem azok az eszközök, amelyeket hagyományosan alkalmazunk és használunk a normális diplomáciai kontextusban

– jelentette ki Pressman, aki szerint sikeresen mozdították el Magyarországot a nemtől az igen felé, legyen szó az Oroszország elleni szankciókról vagy Finnország és Svédország NATO-taggá válásáról.

Úgy gondolja, hogy a demokráciáért és az emberi jogokért végzett munkája – ami a melegségébe volt kódolva – miatt érezte fenyegetésként az ő jelentétét az „Orbán-rezsim”, amely mindig liberális aktivistákat emlegetve reagál a kritikákra.

Emlékszem a legelső találkozásomra egy magas rangú magyar tisztviselővel, aki nagyon kedves fickó volt, de azzal kezdte a találkozót, hogy azt mondta: nagykövet úr, tudom, hogy ön az LMBTQ kérdésekről és a gender ideológiáról akar beszélni velünk. Nekem pedig félbe kellett szakítanom a fickót, és azt kellett mondanom, hogy nem, valójában a Vlagyimir Putyinnal való kapcsolatáról szeretnék beszélni önnel

– folytatta David Pressman, hozzátéve, hogy a jogos politikai aggodalmaknak semmi köze nem volt az LMBTQ-hoz.

Pressman szerint a kormány stratégiai hibát követett el

A volt amerikai nagykövet elmondta, hogy szerinte nagyon fontos, hogy a magyar emberek közvetlenül halljanak dolgokat az Egyesült Államokból, „különösen annak a propagandának a mennyiségét tekintve, amelyet a kormány saját médiagépezete naponta beetet velük”.

Tudja, nem gondoltam volna, amikor elkezdtem ezt a munkát, hogy én leszek az egyik leghíresebb ember Magyarországon. De a kormány stratégiai hibát követett el. Minden egyes nap az újság címlapján voltam. Olyan mértékű ismertséget biztosítottak nekem és az Egyesült Államoknak, amire egyébként nem volt lehetőségünk. És így miközben a kormánymédia támadásai arra összpontosítottak, hogy megpróbáljanak furcsának, idegennek vagy durvának feltüntetni, mi megpróbáltuk kihasználni a platformot és a láthatóságot arra, hogy elmagyarázzuk az érdekeinket, a kapcsolatunkat

– magyarázta David Pressman.

Felsorolta azokat a lejáratókampányokat is, amikor a kormányközeli médiumok megpróbálták őt pedofilnak bemutatni, pedig két gyermek édesapja, és közel 24 éve él párkapcsolatban a párjával. Felidézte azt az incidenst is, amikor a kormánymédia kamerái közvetlen közelről készítettek róla felvételeket, majd megpróbálták negatív színben feltüntetni.

A diplomata arra is kitért, hogy miért válhatott Orbán Viktor népszerűvé az Egyesült Államokban. Emlékeztetett, hogy miközben Orbán Viktor a családok védelméről és a woke elleni küzdelemről beszél, kormány jelmondata a „no migration, no gender, no war”, amik olyan dolgok, amelyek az Egyesült Államokban is visszhangra találnak. Pressman szerint ezek elhomályosítják azokat a dolgokat, amelyek az országban történnek.

És ami még történik, az a jutalmazás és büntetés nagyon veszélyes rendszere, amelyet Magyarországon létrehoztak, ahol a kormány gyakorlatilag a pénz és a média fölé kerekedett, és ezt a két dolgot arra használja, hogy megbüntesse azokat az embereket, akik kérdéseket tesznek fel, vagy olyan véleményt nyilvánítanak ki, amely nem egyezik a kormány politikájával. A média feletti ellenőrzésüket pedig arra használják, hogy radioaktívvá tegyék ezeket az egyéneket

– fejtette ki a volt nagykövet, aki gyakran elgondolkodik, hogy az Orbán-rendszer csodálói vajon megértik-e, hogy mit képvisel ez a kormány, kiemelve az Oroszországhoz és Kínához fűződő viszonyát, a kleptokrácia rendszerét, továbbá a demokratikus intézmények aláásását.

David Pressman azt is elmondta, hogy szerinte hogyan félemlíti meg az Orbán-kormány az embereket. „Azok a tanárok, akikkel beszéltem, nagyon is tisztában vannak azzal, hogy ha rosszat mondanak vagy tesznek, ha politikai térben vagy politikai vitában vesznek részt egy eltérő nézettel, akkor mit kockáztatnak. (...) És ez nem elszigetelten történik. Ugyanezt a fajta központosítást, ugyanezt a fajta államosítást látjuk a társadalom gyakorlatilag minden szegmensében” – mesélte, hozzátéve, hogy a tanárokat és a bírákat büntetésként bármikor áthelyezhetik az ország egy másik régiójába.

Magyarország úgy viselkedik, ahogyan egyetlen szövetséges sem

Végezetül azt is elmondta, hogy Magyarország formálisan szövetséges ország, de úgy viselkedik, ahogyan egyetlen másik szövetséges sem. Kiemelte, hogy Magyarországot a szövetségben akarják látni, és partnerek akarnak lenni hazánkkal.

Remélem, hogy a Magyarország és az Egyesült Államok közötti szövetség egy nemzetek közötti szövetség. Azt kell mondanom, hogy a miniszterelnök és kormánya politikai retorikája ellenére Amerikában a magyarországi eseményekkel kapcsolatos aggodalmak eléggé kétpártiak

– hangsúlyozta Pressman.

Felidézte azt is, hogy nemrég az Egyesült Államok Szenátusának néhány legkonzervatívabb republikánus tagját látta vendégül Budapesten, és ők maguk is nyilvánosan beszéltek az aggodalmaikról. Emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump külügyminiszter-jelöltje, Marco Rubio az első Trump-kormányzat idején levélben fejezte ki aggodalmát Trump elnöknek.

„Magyarország élő példa arra, hogy a demokratikus intézmények mennyire sebezhetőek, és milyen könnyű a rossz szándékú vezetőknek a polgárok feletti ellenőrzést gyakorolni. És ez még fokozódik is, amikor a média teljes ökoszisztémáját ők irányítják. És milyen gyorsan lehet egy országot és egy népet csendre inteni. Amikor a politikai vita ennyire személyessé, visszataszítóvá, hangossá válik, ki akar részt venni benne? És abban a pillanatban, amikor már nem veszel részt benne és nem szólalsz meg, az állami intézmények foglyul ejtése nagyon gyorsan előrehalad. Magyarország ennek a jelenségnek a megtestesítője” – mondta el zárógondolatként David Pressman.