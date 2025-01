Vége az indiai nyaralásnak, Orbán Viktor visszatér Magyarországra

Újabb cikket közölt az indiai sajtó Orbán Viktor vakációjáról. A nyaralás mostanra a végéhez közelít, vagy már véget is érhetett, ugyanis a kormányfő péntek reggel várhatóan már a Kossuth Rádió adásában fog interjút adni.

A miniszterelnöki vakáció fejleményeiről egy indiai lap, a Madhyamam számolt be és közölt fotókat. Mint írták,

Orbán Viktor legutóbb Munnar és Thekkady városaiban járt.

Közlésük szerint a kormányfő feleségével és két lányával Thekkadyban szállt meg egy „privát üdülőhelyen”, amelyet nem neveztek meg. A város térségét elsősorban a természeti szépségek miatt látogatják a turisták.

Az indiai lap cikkében e mlékeztettek arra is, hogy a kormányfő a nyaralás elején járt Kocsi városában is, amelyet követően meglátogatta Álappuzsát, Kuttanadot, Athirappillyt és Kumarakomot is.

A nyaralás mostanra a végéhez közeledhet, vagy véget is érhetett: Orbán Viktor azt ígérte, hogy péntek reggel már a Kossuth Rádióban ad interjút. Ha így lesz, akkor azt – szokás szerint – élőben követjük majd az Indexen is.