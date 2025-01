Volodimir Zelenszkij: Oroszországnak több fegyvere és embere van, és kegyetlenebbek, mint az európaiak

„Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a lengyel nép a háború minden napján együtt van az ukránokkal. Ezt nagyon nagyra értékelem és nagyra becsülöm, ahogy minden ukrán is” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a lengyel sajtónak válaszolva.

Az ukrán államfő szerdán utazott hivatalos látogatásra Varsóba, ahol megbeszélést folytatott Donald Tuskkal, Lengyelország miniszterelnökével, majd tárgyalt Andrzej Duda lengyel kollégájával is.

Volodimir Zelenszkij a sajtótájékoztatót a frontvonal helyzetének értékelésével kezdte. Elmondta, hogy Oroszország halált és pusztítást hozott Ukrajnának, a harctér pedig – akárcsak az élet – olyan, mint egy hullámvasút.

Vannak pillanatok, amikor a kezdeményezés az egyik oldalról a másikra száll, így vannak olyan falvak és városok, amelyek az ellenség kezére kerülnek. Ez az utóbbi időben főleg hazánk keleti részén történt, mert ott koncentrálódik az orosz hadsereg legnagyobb ereje. Az pedig, hogy jelenleg gyengébbek vagyunk, igaz, de súlyos veszteségeket szenvednek az oroszok is, hogy legyőzzenek bennünket. Több emberre, több áldozatra van szükségük, és ez így van rendjén

– fejtette ki az elnök.

Elmondta azt is, hogy az ukrán fél nem kezeli ágyútöltelékként az embereket, mivel úgy tekintenek az emberekre, mint akik az országot védik. „De nincs megfelelő felszerelésük, csak nagyjából 60 százalékuknak. Valamilyen felszerelés érkezik, valami nem érkezik, valami későn érkezik. Ennek sokféle folyamata, sokféle oka van” – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet, hogy Oroszországnak is voltak nagy veszteségei. Emlékeztetett, hogy az orosz megszállók elvesztették a kezdeményezést Harkiv irányában, valamint Ukrajna északon ellentámadást szervezett és bevonultak a Kurszki területre is. „Így vittük vissza a háborút Oroszországba, és ez egy nagyon fontos lépés volt. Ma Ukrajna keleten harcol, és az oroszok egyáltalán nincsenek olyan jó helyzetben, ha elkezdtek más országokat, például Észak-Koreát is bevonni a háborúba” – mondta Zelenszkij.

Az emberek várják a csodát

Arra a kérdésre, hogy a fegyverhasználati korlátozás feloldásához és a nagy hatótávolságú fegyverek Ukrajnába érkezéséhez fűzött remények nem okoztak-e csalódást, az ukrán elnök elmondta, hogy szerinte az emberek mindig a csodát várják, és azt hiszik, hogy a nagy hatótávolságú fegyverek beindítása azonnal elhozza ezt a csodát, de ez nem így van.

Mi felhasználtuk, amink volt, és megsemmisítettük az Orosz Föderáció katonai és haditechnikai raktárait, parancsnoki központjait. Nem véletlen, hogy az oroszok ilyen súlyos veszteségeket szenvedtek Kurszknál. Ha nem lett volna lehetőségünk ilyen nagyhatótávolságú fegyvereket használni, akkor tényleg nem tudom, hogy mi lenne ma a végeredmény. (...) De az a helyzet, hogy ezeknek a fegyvereknek a hatótávolsága nem elég nagy

– jelentette ki az államfő, hozzátéve, hogy ismernek minden létesítményt, ahol az oroszok lőszert és fegyvert gyártanak vagy raktároznak, tudják, hol vannak a parancsnoki központjaik, de ahhoz, hogy megsemmisítsék őket, megfelelő mennyiségű és hatótávolságú fegyverre van szükség.

Nincsenek tárgyalások

Volodimir Zelenszkij aláhúzta azt is, hogy Ukrajna jelenleg nem folytat semmilyen tárgyalást Oroszországgal, mivel nagyon szeretnék, ha partnereik megbíznának bennük.

Már most kockázatot vállalunk, mert vannak olyan »barátaink« az Európai Unióban, akik jó kapcsolatokat ápolnak Oroszországgal, vagy egyensúlyoznak Ukrajna és Oroszország között. Hála Istennek nincs sok ilyen ország, de számunkra a partnerség nagyon fontos

– hívta fel a figyelmet, utalva ezzel Magyarországra és Szlovákiára.

Emlékeztetett, hogy a háború első napjaitól kezdve sikerült egy partnerségi szövetséget létrehozniuk, és biztos benne, hogy enélkül nem tartottak volna ki ilyen sokáig. Elmondása szerint az oroszokkal való bármilyen megállapodás nem jöhet létre Ukrajna nélkül, ezért nagyon élesen kell reagálniuk arra, ha bármelyik ország a hátuk mögött tárgyalásokat folytat Oroszországgal.

Volodimir Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy tisztában vannak azzal, hogy diplomácia nélkül nem lehet befejezni egy háborút, de ha a másik fél nem akar békét, akkor azt erőszakkal lehet megnyerni. „Minek kellene történnie, mielőtt bármilyen tárgyalásra lépnénk?” – tette fel a kérdést.

Ukrajnának biztonsági garanciákat kell kapnia. Ez az első számú kérdés, és erre mindenkinek szüksége van, beleértve önöket is. Mindenki megértette már, hogy Oroszország az ellenség, és hogy bármelyik másik európai országba betörhet. Nagy hatalmuk van hozzá, és sajnos ez a vágyuk. Mindig azt kérdezem, hogy milyen biztonsági garanciákról van szó? (...) Nagyon fontos, hogy milyen garanciák lesznek Ukrajna számára, hol lesz a NATO, hol lesznek a fegyvereink, mi lesz a pénzügyi támogatásunk és így tovább”

– fejtette ki a választ az ukrán elnök.

Beszélt arról is, hogy Ukrajnának közel egymillió fős hadserege van, de honnan fognak ennyi erőforrást és fegyvert találni egy ekkora hadseregnek a fenntartásához, ha nincs velük a NATO, nincs támogatás, nincs légvédelem, nincs flotta? „Mi tudjuk, mit jelent, ha csak magunkra számíthatunk. Melyik hadsereg nagyobb ma Európában, mint Ukrajna hadserege? Egyik sem. Ez a mi előnyünk, de ez egy nagyon drága előny” – tette hozzá Volodimir Zelenszkij.

2025-ben véget érhet a háború

Az ukrán elnök úgy látja, hogy Donald Trump véget akar vetni a háborúnak, és olyan helyzetben van, hogy nyomást gyakorolhat Oroszországra. Elmondása szerint biztos benne, hogy Oroszország fél az Egyesült Államoktól, Kínától és Európától.

Európa az ukrán hadsereg nélkül nem tud megbirkózni az orosz hadsereggel, mert az orosz hadsereg létszámban nagyobb. Oroszországnak több fegyvere és embere van, és kegyetlenebbek, mint az európaiak. (...) Az ukrán hadsereg nélkül Európának ma sajnos nincs esélye Oroszországgal szemben. Ezért, ha Ukrajna nem védekezik, akkor gyorsan tovább halad Oroszország

– mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy még idén véget érjen a háború.

Az államfő szerint ennek ellenére az Európai Uniónak háromszor gyakorlatiasabbnak kell lennie, és háromszorosára kell növelnie a fegyvergyártását. „Termelniük kell, hogy segítsenek Ukrajnának, de maguknak is többet kell termelniük, hogy az oroszok tudják: Európa képes lesz szembeszállni velük” – tette hozzá.

Volodimir Zelenszkij úgy gondolja, hogy Trump tudja, hogy itt Ukrajna biztonsági garanciáiról van szó, és hogy a diplomácia érdekében nyomást kell gyakorolnia Putyinra. Véleménye szerint Trump képes erre, de valódi biztonsági garanciákra van szükség, hogy Ukrajna meg tudja védeni magát és másokat, ha Putyin újabb háborút indít.

Arra a kérdésre, hogy miként foglalható össze a Joe Biden által elfogadott modell az Ukrajnának nyújtott segélyek fokozatos elosztásáról, és reméli-e, hogy a Trump-modell hatékonyabb lesz, az ukrán elnök elmondta, hogy ma a fronton használt fegyverek 33-34 százaléka ukrán gyártmányú, alig 30 százalék európai, 40 százalék pedig amerikai. Hangsúlyozta, hogy nagyon hálás azért, amit Joe Biden tett, majd védelmébe véve a leköszönő amerikai elnököt, felhívta a figyelmet Biden korlátozott lehetőségeire.

Az Amerika és Európa közötti szövetség segített nekünk, de nem fogom megmondani, hogy például mennyi légvédelmi rendszer hiányzik, és miért nem kaphatunk például több Patriot-rendszert az USA-tól. Ezt tényleg nem tudom felfogni

– tette hozzá.

A Nyugat nem ért egy egyszerű dolgot

Az ukrán elnök úgy gondolja, hogy a Nyugat egy egyszerű dolgot nem ért meg. Szerinte az északi országok, Lengyelország, Románia és a Balkán tudja, de a többi európai ország nem akar elismerni egy igazságot Oroszországgal kapcsolatban.

Mert ha biztosan tudjuk, hogy az oroszok tovább fognak menni, akkor tudjuk, hogy ellen kell állnunk és több szankciót kell bevezetnünk. Ebben az esetben miért nem erősítik meg maximálisan Ukrajnát, miért nem növelik a termelést a fegyveres erőik számára? Ez a több ezer orosz rakéta egyszerűen el fogja érni az európai országok mindegyikét. Az oroszok mennek előre és tüzelnek. Pontosan úgy lesz, ahogy velünk is történik most. Ez egy komoly kihívás. Az európai politikusok azt mondják, hogy Putyin nem fog Németországba vagy Franciaországba menni. És nem is feltétlenül fog odamenni, csak áll a határon, és minden nap terrorizál majd az energia vagy az internet elleni támadásokkal

– magyarázta Zelenszkij.

Elmondta azt is, hogy még nem tudja, hogyan fognak kinézni az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások, mert ez nemcsak Ukrajnától függ. Mivel Ukrajna a jövőben az Európai Unió része lesz, Zelenszkij szeretné, ha az EU mindenképp jelen lenne a tárgyalóasztalnál. Szerinte ma az a legfontosabb, hogy minél hamarabb eljöjjön ez a pillanat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy eközben változik a közhangulat az európai országokban – különösen Romániában és Szlovákiában –, de az ukrán társadalomban is nő a hajlandóság a háború gyors befejezésére, akár magas árat is vállalva ezzel.

Arra válaszolva, hogy az idő árt-e Ukrajnának, az ukrán elnök elmondta, hogy szerinte a hosszú háború egyik félnek sem kedvez, mivel mindkét országnak vannak veszteségei, ugyanakkor az Oroszország elleni szankciók működnek. „Fogalmunk sincs, honnan jöhet ránk a szerencsétlenség. Azt mondták nekünk, hogy Oroszország egy olyan testvéri nemzet, amely Ukrajnával van, soha nem fog megtámadni és megölni minket, aztán mégis háborút indított ellenünk. Tehát nem tudjuk, mit hoz a jövő számunkra” – tette hozzá.

Zelenszkij az interjúban külön kitért Szlovákiára is. Ami a szlovákokat illeti, szerinte az a legnagyobb kihívás, hogy a politikusaik nem teljesen értik meg, mit jelent a háború, és egyszerűen csak kihasználják a konjunktúrát. Úgy látja, a szlovák vezetés szerint az oroszokkal barátságosnak kell lenniük, és mindent meg kell adniuk nekik, a szlovák állampolgárok azonban már más véleményen vannak. „A szlovák kormány nagyon veszélyes játékot játszik, és azért csinálják, mert a háború nem ért el hozzájuk. Ezért nem értik. És szerintem ezt a gonoszságot meg kell büntetni” – jelentette ki.

Az egyik újságíró felhívta a figyelmet arra, hogy a szélsőjobboldali Jog és Igazságosság elnökjelöltje, Karol Nawrocki határozottan kijelentette, hogy nem látja szívesen Ukrajnát az Európai Unióban és a NATO-ban, amíg nem rendezi a két ország az „ügyeit”. Zelenszkij ezt kommentálva elmondta, hogy ha Ukrajna nem lesz az EU és a NATO tagja és az országnak nem lesznek biztonsági garanciái, akkor Nawrockinak már most el kellene kezdenie a kiképzést, hogy megvédje országát.

Mert ha Ukrajna nem lesz sehol, akkor nagyon nagy lesz a lengyelországi háború kockázata. Oroszország Ukrajna után azonnal ott lesz a lengyel határon, és akkor Nawrocki úr nem politikai versenyt fog vívni, hanem az életéért fog harcolni

– mondta az ukrán elnök.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, szerdai, percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij 2024. október 17-én Brüsszelben. Fotó: Thierry Monasse / Getty Images)