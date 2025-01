Életveszélyes állapotban vitték kórházba Gábor Zsazsa özvegyét, Fréderic von Anhaltot

A hírről a Bild című lnémet ap számolt be, amelynek közlése szerint Frédéric von Anhalt öt nappal ezelőtt került kórházba, és még mindig antibiotikumokkal és fokozott oxigénterápiával kezelik a betegsége miatt.

Az orvosok szerint még mindig nincs túl a betegség nehezén, de látni vélnek egy javuló tendenciát – annak köszönhetően, hogy hatnak az antibiotikumok – és az állapota a következő napokban javulhat.

A Bild el is látogatott a kórházba. Frédéric von Anhalt – meglehetősen gyenge hangon – azt mondta a lapnak:

Soha életemben nem éreztem még magam ilyen rosszul. Remélem, hogy a dolgok hamarosan jobbra fordulnak. Minden nap injekciót kapok a gyomromba, és rengeteg csőre vagyok rákötve. Az itteni ételek rendben vannak, sok pudingot eszem. Az orvosok és az ápolók nagyon kedvesek.

A német lap szerint a hozzátartozók is aggódnak az állapotáért. Legfiatalabb örökbefogadott fia, Kevin von Anhalt szintén a Bildnek elmondta: „Többször felhívtam a klinikát, de nem akartak semmilyen információt adni Frédéricről. Ez nem lehet igaz, én vagyok a fia! Mobiltelefonon sem lehetett elérni”. Végül szerdán indult el Hamburgból Kölnbe autóval, hogy meglátogassa nevelőapját.

Kettejük kapcsolata az utóbbi években kissé megromlott, mivel a herceg úgy vélte, hogy fogadott fia nem törődik vele eléggé, és emiatt állítólag ki is tagadta az örökségből. Kevin von Anhalt azt mondta, hogy „mostanában újra jó a kapcsolatuk”, de a szakmai elfoglaltságai miatt nem látják egymást túl gyakran. Viszont állítása szerint most csak az érdekli, hogy az apja újra jól legyen, nem gondol az örökségre (a Bild szerint Gábor Zsazsa egykori vagyonát is ő örökölheti meg – bár Anhalt herceg korábbi állítása szerint erre egy magyar híresség is igényt formált).