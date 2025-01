Megszületett a megállapodás Izrael és a Hamász között a túszok elengedéséről

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala pénteken közölte, hogy megállapodás született Izrael és a Hamász között a túszok szabadon bocsátásáról. Információk szerint Dohában a felek képviselői már hivatalosan is aláírták a megállapodást, amely három fázisban biztosítana lehetőséget a foglyok elengedésére.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala pénteken közölte, hogy megegyezés született Izrael és a Hamász között a túszok elengedéséről – derül ki a BBC beszámolójából. Izrael kormányfője elhalasztotta a gázai tűzszüneti megállapodás jóváhagyásáról szóló, csütörtökön esedékes kormányszavazást, azzal vádolva a Hamászt, hogy az utolsó pillanatban változtatásokra törekszik a megállapodáson.

A miniszterelnök hivatalának pénteki közlése szerint a tárgyalásokat folytató csoport arról tájékoztatta Benjamin Netanjahut, hogy megszületett a megállapodás a túszok szabadon bocsátásáról. A kormányfő elrendelte, hogy a politikai-biztonsági kabinet még pénteken üljön össze, majd a kormány ezután ülésezik, hogy jóváhagyja a megállapodást. A közlemény szerint a túszok családjait már tájékoztatták.

Az izraeli média szerint Izrael, a Hamász, az Egyesült Államok és Katar képviselői már hivatalosan is aláírták a megállapodást Dohában.

A tűzszüneti megállapodást először szerdán jelentették be az amerikai és katari közvetítők. Dohában akkor Mohammed bin Abdulrahman Ál Táni sejk katari miniszterelnök azt mondta, hogy a megállapodás vasárnap lép életbe, az izraeli kormány jóváhagyásától függően. Benjamin Netanjahu akkor úgy fogalmazott, hogy a megállapodás végső részletein még dolgoznak, de köszönetet mondott Joe Biden amerikai elnöknek annak előmozdításáért.

Nincs béke, de a túszok hazatérhetnek

A Hamász állítja, hogy elkötelezett az egyezség mellett, de a BBC beszámolója szerint a szervezet megpróbálta felvenni néhány tagját a megállapodás értelmében szabadon bocsátandó palesztin foglyok listájára. A Hamász vezette egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, hogy a gázai háború nem csillapodott, az izraeli csapások több mint 80 embert öltek meg a megállapodás bejelentése óta. Az Izraeli Védelmi Erők és az Izraeli Biztonsági Ügynökség csütörtökön közölte, hogy a bejelentés óta 50 gázai célpontra mértek csapásokat.

Izrael azt állítja, hogy a Hamász 94 túszt tart fogva, közülük 34-en feltételezhetően már nincsenek életben. Négy izraeli állampolgárt még a háború kitörését megelőzően ejtettek foglyul, közülük ketten meghaltak.

Az alku első, hathetes szakaszában 33 túszt – köztük nőket, gyermekeket és időseket – cserélnének ki izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyokra. Az izraeli csapatok keletről, a Gázai övezet sűrűn lakott területeiről is kivonulnának. A kitelepített palesztinok visszatérhetnének otthonaikba, és naponta több száz segélyszállító teherautót engednének be a területre. A második fázisról a megállapodás megkötésétől számított 16. napon kezdődnének meg a tárgyalások, ennek keretében szabadon engednék a megmaradt túszokat, elrendelnék a teljes izraeli csapatkivonást és a „fenntartható nyugalom” helyreállítását. A harmadik és egyben utolsó szakasz a meghalt túszok holttestének visszaszolgáltatását és Gáza újjáépítését foglalná magában, ami akár évekig is eltarthat.