Megszólalt a skót rendőrség a magyar ikerpár rejtélyes eltűnéséről

A skót rendőrség pénteken újabb részleteket osztott meg a két magyar lány, Huszti Eliza és Henrietta múltheti eltűnésével kapcsolatban. A térfigyelő kamerák felvételei alapján az ikerpár egy nappal korábban is járt annál a hídnál, ahol utoljára látták őket. A hatóság folyamatos kapcsolatban áll a testvérek családjával, a nyomozás a következő napokban is folytatódik.

Mint megírtuk, a 32 éves Huszti Elizát és Henriettát utoljára január 7-én, kora hajnalban látták Aberdeen belvárosában, a Victoria hídnál. A rendőrök az előző hétvégén a jeges Dee folyóban és annak környékén keresték őket, miközben családjuk is megszólalt az eltűnésükről.

Szerdán a BBC közölt frissebb részleteket az ügyben. Azt írták, a skót rendőrség még mindig eltűnésként kezeli az ügyet, és nem egy feltételezett bűncselekmény ügyében folytatnak vizsgálatot. Davie Howieson főfelügyelő elmondta: a testvérpár albérletének tulajdonosa azt közölte a rendőrséggel, hogy az ikerpár egy nappal az eltűnés előtt jelentette be, hogy felmondják az albérletüket. A bérbeadó ekkor a lakáshoz ment, ám már nem találta otthon az ikerpárt, majd az eltűnésüket a rendőrségen is jelentette. Ekkor kiderült, hogy a munkahelyükön sem jelentek meg.

Azzal kapcsolatban, hogy a testvérek állítólag fel akarták mondani az albérletüket, a BBC megkérdezte az ikrek testvérét, Józsefet, aki azt mondta: a két nő nem beszélt arról a családnak, hogy „azonnali hatállyal” ki akarnak költözni az aberdeeni lakásukból.

Egy nappal korábban is jártak a hídnál

A skót rendőrség pénteken újabb részleteket közölt a két nő eltűnésével kapcsolatban. A 24.hu által észrevett közlemény szerint a térfigyelő kamerák felvételei megerősítették, hogy az Aberdeenben eltűnt két nővér korábban is járt azon a hídon, ahol utoljára látták őket.

A skót hatóság azt is tudatta, hogy január 7-én a az ikerpárt a Market Street-en, a Dee folyón átívelő Victoria hídnál látták, majd átkeltek a rajta, és jobbra fordultak, és elindultak egy gyalogúton a jegesre fagyott folyó mentén. Az út túlsó végén lévő vitorlás klubhoz azonban már nem érkeztek meg.

A két nő január 6-án, a délutáni órákban is a hídnál járt, és egymáson kívül mással nem érintkeztek a térfigyelő kamerák szerint. Miután átkeltek a hídon, áthaladtak az Union Square bevásárlóközponton, majd a belvároson keresztül a lakásukhoz gyalogoltak. A rendőrség beszámolója szerint

Henrietta telefonjáról az eltűnés időpontjában küldték főbérlőjüknek az SMS-t az albérlet felmondásáról, a Victoria híd környékéről, s ezután a telefon már nem volt aktív, a hálózatról lekapcsolódott.

A közleményben felhívást tettek közzé a skót rendőrök, hogy aki esetleg korábban látta a testvérpárt, jelezze számukra. Azt is közölték, hogy folyamatos kapcsolatban állnak Eliza és Henrietta magyarországi családjával, és továbbra is támogatják őket ebben a nehéz időszakban. A nyomozás a következő napokban is folytatódik, és a skót rendőrök mindent megtesznek, hogy megtalálják a testvérpárt.