Donald Trump bejelentette: olyan beiktatása lesz, amire negyven éve nem volt példa

Beltérben, a Capitolium épületében tartják Donald Trump elnöki beiktatási beszédét hétfőn a várható rendkívüli hideg miatt – közölte az Egyesült Államok novemberben megválasztott államfője a Truth Social nevű közösségi oldalán közzétett bejegyzésében pénteken.

A leendő elnök a közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy az érkező sarkvidéki hideg veszélyes körülményeket teremtene a tízezernyi szolgálatban lévő rendfenntartó és százezres tömeg számára, ő pedig nem akarja azt látni, hogy bárkinek bármilyen módon bántódása essen.

Ezért úgy rendelkeztem, hogy a beiktatási beszéd, a hozzá kapcsolódó imák és további beszédek az Egyesült Államok Capitoliumának Rotundájában [kupolacsarnokában – a szerk.] hangozzanak el

– fogalmazott Donald Trump, aki arra is emlékeztetett, hogy a lebonyolítás hasonló lesz Ronald Reagan második hivatali ciklusát megkezdő beiktatási ceremóniájához 1985 januárjában, amikor pontosan negyven éve, ugyancsak a nagy hideg miatt kellett az ünnepi eseményt beltérbe vinni.

Donald Trump arra is kitért, hogy hétfőn a beiktatási ceremónia élő közvetítését a kilátogató közönség szintén fedett helyen, a Washington belvárosában álló nagy sportcsarnokban, a Capital One Arenában követheti, ahogy az elnöki díszmenetet (Presidential Parade) is ott tartják. Az Egyesült Államok leendő államfője elmondta, hogy eskütétele után a közönség számára megnyitott sportcsarnokban csatlakozik az ünneplőkhöz. A beiktatási eseménysorozat többi programját a hideg időjárás miatti változások nem érintik – olvasható a közleményben, így mindhárom hivatalos bált is megtartják.

„A kongresszus beiktatási ceremóniákkal foglalkozó vegyes bizottsága tiszteletben tartja a megválasztott elnök és elnöki beiktatási bizottsága kérését, hogy a 60. beiktatási ceremóniát az amerikai Capitoliumon belül a Rotundába helyezzék át” – közölte pénteken egy szóvivő az Associated Press beszámolója szerint.

A bizottság közölte, hogy a beltérre való áthelyezéssel a jegyet váltott vendégek „túlnyomó többsége” már nem tud majd személyesen részt venni a ceremónián. „Bár tudjuk, hogy ez sok résztvevő számára nehéz, határozottan javasoljuk, hogy azok, akik Washingtonban tartózkodnak az esemény miatt, más, általuk választott beltéri helyszíneken nézzék meg a beiktatást” – közölte a bizottság.

Pénteken a beiktatási bizottság bejelentette, hogy első beiktatásához hasonlóan Donald Trump most is az édesanyjától kapott családi Bibliára teszi le az esküt, valamint arra a Bibliára, amelyet Abraham Lincoln elnök használt első, 1861-es beiktatásakor. A megválasztott alelnök, JD Vance egy családi Bibliára fog esküt tenni, amelyet anyai dédnagyanyja adott neki.

Már szombaton megkezdődnek és keddig kitartanak a programok

Az elnöki beiktatáshoz kapcsolódó hivatalos események sora már szombaton megkezdődik az amerikai fővárosban. Szombaton Washingtonban tűzijátékkal egybekötött elnöki fogadással kezdődnek az ünnepségek, amelyet a kabinet tagjainak rendezett fogadás, valamint alelnöki vacsora követ. Vasárnap az Arlingtoni Nemzeti Temetőben megkoszorúzzák az ismeretlen katona síremlékét, majd a délutáni órákban Donald Trump politikai nagygyűlést tart a Capital One Arenában, amelynek címe Tegyük Ismét Naggyá Amerikát Győzelmi Gyűlés (Make America Great Again Victory Rally). Az esti órákban, hivatalba lépésének előestéjén egy hivatalos vacsorán is beszédet mond Trump.

Hétfőn, az elnöki beiktatás napján a hivatalos program közös istentisztelettel kezdődik a washingtoni Szent János-templomban. Délelőtt tartják a Fehér Házban a beköltöző és a távozó elnöki házaspár, azaz ez alkalommal Donald és Melania Trump, valamint Joe és Jill Biden találkozóját (Tea at the White House), ahonnan elindulnak a Kongresszus épületébe a beiktatási ceremóniára. Az eredeti program szerint a délutáni órákban tartották volna a Capitolium és a Fehér Ház közötti Pennsylvania sugárúton a díszfelvonulást, amit Donald Trump közleménye szerint szintén beltérben rendeznek.

Hétfőn a fehér házi irodájának elfoglalását követően az új elnök aláírja első rendeleteit is.

Szintén hétfőn, az esti órákban a frissen hivatalba lépett elnök három hivatalos bálon is beszédet tart. Az elnök tiszteletére tartják a Főparacsnok Bált (Commander in Chief Ball), a Szabadság Beiktatási Bált (Liberty Inaugural Ball), valamint a Csillagfény Bál (Starlight Ball). A beiktatási eseménysorozat kedden délelőtt Nemzeti Imaszolgálattal (National Prayer Service) zárul, ökumenikus szertartás keretében a washingtoni Nemzeti Katedrálisban.

Az elnöki beiktatás napjára, január 20-ra az amerikai meteorológiai szolgálat Washington központjára mínusz 5 fokos maximum-hőmérsékletet vár, ugyanakkor az erős szél miatt mínusz 15 fok körüli érzékelt hőmérsékletet jeleznek. Az amerikai elnökök beiktatásának napja 1937 óta január 20-a, azt megelőzően március 4-e volt az elnöki mandátum kezdő- és zárónapja.

A történeti feljegyzések szerint a leghidegebb Ronald Reagan 1985-ös beiktatásának napján volt, amikor mínusz 13 fok volt a napi maximum, és ennél is hidegebb az érzett hőmérséklet.

A mostani várakozásokhoz hasonló hideget John Fitzgerald Kennedy 1961-es beiktatásának napján jegyeztek fel.