Szankciókkal sújtotta az Egyesült Államok Orbán Viktor szövetségesét

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (Office of Foreign Assets Control, OFAC) pénteken szankciókkal sújtotta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság elnökét, valamint öt személyt és egy szervezetet, amiért a vád szerint segítettek az államfőnek és családjának, hogy „a köz kárára gazdagodjanak” – derül ki az amerikai pénzügyminisztérium közleményéből.

A szankciókról szóló döntés Joe Biden, az Egyesült Államok elnökének január 8-i rendeletére hivatkozik, amely kibővítette az Egyesült Államok kormányának lehetőségeit az olyan tevékenységek visszaszorítására, amelyek „aláássák vagy megpróbálják aláásni a regionális béke kereteit és a jogállamiságot a Nyugat-Balkánon, valamint az amerikai szankciók kijátszására irányuló erőfeszítéseket”.

A mai lépés rávilágít Milorad Dodik folyamatos erőfeszítéseire, amelyek célja a modern Bosznia-Hercegovina demokratikus és multietnikus keretének aláásása. Az Egyesült Államok, kiterjesztett hatásköreinket kihasználva, továbbra is elkötelezett az iránt, hogy meghiúsítsa Milorad Dodik és cimborái minden olyan kísérletét, amely a meggazdagodásra és a régió destabilizálására irányul

– mondta Bradley T. Smith, a pénzügyminisztérium terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős helyettes államtitkára.

A „korrupt mecénási hálózat” részeként a szankciók vonatkoznak Milorad Dodik fiára, Igor Dodikra, aki a közlemény szerint a hálózat több cégét ellenőrzi, Pavle Corovicra, Milorad Dodik lányának férjére, az amerikában zárolt vagyonú Global Liberty vállalat vezetőjére, Radmila Bojanicra és Nemanja Reljinre, az Egyesült Államok által kijelölt Nimbus Innovations és Sirius 2010 igazgatójára és névleges tulajdonosára, valamint Sinisa Dodikra és Marko Gujanicicra, akik többek között tanácsokkal, valamint anyagi és technológiai támogatással látták el Igor Dodikot.

Dodik utasításai miatt is büntettek

Az intézkedés további nyolc olyan személyt is céloz, akik – köztük a belügyminiszterrel – a vád szerint Milorad Dodik utasítására megszervezték és lebonyolították a boszniai Szerb Köztársaság napjának (Day of Republika Srpska) 2024. január 9-i megemlékezését. A rendezvény a közlemény szerint ellentétes volt a daytoni békemegállapodás elveivel, valamint a bosznia-hercegovinai alkotmánybíróság is alkotmányellenesnek ítélte, mivel annak megállapítása szerint a rendezvény sérti a megkülönböztetésmentesség bosznia-hercegovinai alkotmányos kötelezettségét. A tavalyi után Milorad Dodik irányításával a boszniai Szerb Köztársaság idén is megrendezte az eseményt.

A közlemény szerint Milorad Dodik 2024-ben több szociáldemokrata tisztviselőt is arra utasított, hogy hívjanak össze egy munkacsoportot, amely kidolgoz egy tervet a boszniai Szerb Köztársaság Bosznia-Hercegovinától való elszakadására. Az OFAC több személlyel szemben szankciókat rendelt el, amiért felelősnek és bűnrészeseknek találta őket a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos regionális biztonsági, béke-, együttműködési, valamint kölcsönös elismerési megállapodások és keret- vagy elszámolási mechanizmusok megsértésében.

Zárolják vagyonukat, tiltják az ügyleteket

A szankciók eredményeképp az érintett személyek minden olyan vagyona és vagyoni érdekeltsége, amely az Egyesült Államokban van, vagy amerikai személyek birtokában vagy ellenőrzése alatt áll, zárolásra kerül, és azt be kell jelenteni az OFAC-nak.

Blokkolnak minden olyan szervezetet, amely legalább 50 százalékban egy vagy több szankcionált személy tulajdonában van, valamint megtiltják azokat az amerikai ügyleteket, amelyek az érintett személyek érdekeltségeit érintik. A közlemény hangsúlyozza, hogy az amerikai szankciók megsértése polgári jogi vagy büntetőjogi szankciók kiszabását eredményezheti amerikai és külföldi személyekre. Ezen túlmenően a pénzügyi intézmények és más személyek szankciókat kockáztatnak, ha üzletelnek a jegyzékbe vett személyekkel.

Az Orbán Viktor miniszterelnök szövetségese elleni szankció a január 7-i OFAC lépést követte, amely szankciós listára tette Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, annak „magyarországi korrupcióban való részvétele miatt”. A magyar kormány, valamint Orbán Viktor személyesen is kiállt a magyar miniszter mellett, pitiáner bosszúnak minősítve a távozó amerikai nagykövet, David Pressman bejelentését.

