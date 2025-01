Megrettent Vlagyimir Putyin szóvivője, „aggasztó” fejleményről számolt be

Oroszország január 18-án kora reggel támadást intézett Kijev ellen, a városi hatóságok szerint legalább négy ember meghalt, valamint három ember megsebesült – jelentette a The Kyiv Independent ukrán hírportál beszámolója szerint Timur Tkacsenko, Kijev város katonai közigazgatásának vezetője.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester tájékoztatása szerint ablakok törtek be, és füst árasztott el egy lakóházat a Sevcsenkivszkij kerületben. A támadást követően több autó kigyulladt, valamint a környéken egy vízvezeték is megrongálódott.

Megsérült a Lukjavinszka metróállomás üvegbejárata is, az állomás be- és kijáratait lezárták. A városvezető elmondta továbbá, hogy több szakember is a helyszínre érkezett.