Orbán Viktor ismét elutazott, fontos tárgyalás vár rá

A munkalátogatás legfontosabb témája a két ország, illetve a térségünk energiaellátásának biztonsága, amelyet az elmúlt időszakban több súlyos kihívás is ért, így az amerikai olajszankciók, illetve az ukrán lépések az orosz gáztranzit megakadályozására – mondta Havasi Bertalan, hozzátéve: a belgrádi megbeszélésen szó lesz a magyar-szerb kétoldalú kapcsolatokról is; a két ország gazdasági, közlekedési, védelmi együttműködéséről.

A kormányfővel utazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is . A tárcavezető egy Facebook-posztban számolt be erről, amelyben azt írta, hogy „irány Belgrád”. A bejegyzésben pozitív hírnek nevezte azt, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök (négy év után először) telefonon konzultált egymással, az izraeli kormány pedig jóváhagyta a túsz- és tűzszüneti megállapodást.

A túszmegállapodás számunkra azért is fontos, mert ha annak első fázisa valamelyik nap teljesül, akkor az lehetővé teszi a túszszabadítás második fázisát is, melynek során a még fogságban lévő magyar állampolgárságú túsz – aki nem tartozik egyik első fázisban alkalmazott szabadítási kategóriában sem – is visszatérhet a családjához