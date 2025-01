A magyar kormány állítólagos illegális kémkedéséről vitáznak az Európai Parlamentben kedden

Az Európai Parlament képviselői kedden több kérdésről is vitáznak, köztük egy Magyarországot érintő pontról, amely az OLAF nyomozóinak megfigyeléséről szól. Ezenkívül egyeztetnek az új amerikai adminisztráció lehetséges hatásairól, de a Meta tényellenőrzésének megszűnéséről is. Szerdán már a lengyel soros elnökség mutatja be programját, de szót ejtenek Belarusz, Georgia és Venezuela helyzetéről és az EU demográfiai kihívásairól is.