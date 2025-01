Befejeződtek a mentési munkálatok Kijevben, Zelenszkij megszólalt a csapásról

Az ukrán katasztrófavédelem tájékoztatása szerint befejeződtek a mentési és helyreállítási munkálatok Kijev Sevcsenkivszkij kerületében, miután az oroszok ballisztikus rakétákkal mért csapást a fővárosra – közölte az ukrán Pravda.

Volodimir Zelenszkij a rakétatámadásra reagálva elmondta, hogy igyekeznek megerősíteni a légvédelmet olyan rendszerekkel, amelyek lehetővé teszik a ballisztikus rakéták megsemmisítését.

Oroszország január 18-án kora reggel intézett támadást Kijev ellen, amiben négy ember életét vesztette. A támadást követően több autó kigyulladt, valamint a környéken egy vízvezeték is megrongálódott. Megsérült a Lukjavinszka metróállomás üvegbejárata is, az állomás be- és kijáratait lezárták.