Kínában visszafordíthatatlan folyamat indult el, és vannak, akik ebben hatalmas üzletet látnak

Mivel az elkövetkező évtizedben több mint 400 millió kínai fogja betölteni a hatvanadik életévét, a szingapúri székhelyű Perennial Holdings Pte. jó megtérülésre fogadja azokat a befektetőket, akik képesek kielégíteni a prémiumminőségű ellátás és szolgáltatások iránti igényt e csoport számára. Ők azok, akik még az 1960-as években születtek, és elég szerencsések voltak ahhoz, hogy az elmúlt évtizedek csillagászati gazdasági fellendülésének előnyeiből profitáljanak.

Ha az emberek egy bizonyos jövedelemmel rendelkeznek, akkor hozzászoktak az orvosi ellátás egy bizonyos szintjéhez. Ezt a kínai kormány nem tudja teljes mértékben kielégíteni

– fogalmazott Pua Seck Guan, a Perennial elnök-vezérigazgatója egy interjúban.

Mivel a világ második legnagyobb gazdasága lassul, és az egygyermekes politika évtizedek óta hozzájárul az alacsony születési arányhoz, Kína példátlan kihívás elé néz az idősek egyre növekvő számának ellátása terén. Peking becslései szerint a nyugdíjasoknak csupán 3 százaléka fog ápolóotthonokba vagy más típusú idősellátó intézményekbe jelentkezni, a többiek valószínűleg otthon töltik majd az utolsó éveket, vagy a helyi közösségek gondozására lesznek hagyva.

Külföldi befektetők a kínai egészségügyben

A lehetséges megoldás érdekében a kormány felszólította a magánszektort, hogy terjesszen ki mindent, ami az idősgondozással kapcsolatos, a pelenkák és kerekesszékek gyártásától kezdve az ápolási otthonokon át a személyre szabott szórakozási lehetőségekig, amelyek az úgynevezett „ezüst gazdaság” kulcsfontosságú elemei, és amelyek az állami média szerint elérhetik a 4200 milliárd dollárt.

Ez volt a legutóbbi magas szintű lépés az egészségügyi ágazat megnyitására a külföldi befektetések visszaesése közepette, abban a reményben, hogy a hazai kórházak versenyre kelnek, amelyek régóta fennálló problémákkal, például a növekvő költségekkel, a túlfogyasztással és a korrupcióval küzdenek.

Kína először az 1980-as évek végén engedélyezte a közvetlen külföldi tőke beáramlását a hazai egészségügyi intézményi szektorba, később a befektetési szabályok az évek során jelentősen változtak.

Csak 2015-ben jött létre az első teljesen külföldi tulajdonú kórház Sanghajban.

2024 szeptemberében a kínai kormány bejelentette, hogy Peking, Tiencsin, Sanghaj, Nanking, Szucsou, Fucsou, Guangcsou és Sencsen városokban, valamint Hajnan szigetén ezentúl teljesen külföldi tulajdonú kórházak működhetnek.

Peking ennek érdekében a hatalmas egészségügyi ágazatában a külföldi befektetések előtt álló akadályokat is elhárította, többek között lehetővé téve a tengerentúli befektetők számára, hogy kínai partner nélkül működtessenek kórházakat. Nem mellékes, hogy az elmúlt években Kína keményen fellépett az orvosi területen tapasztalható korrupció ellen is, beleértve a biztosítási csalást, az orvosok és a gyógyszeripari vállalatok közötti szoros kapcsolatokat, valamint azt a bevett gyakorlatot, hogy az orvosok műtét előtt „vörös csomagokat” kapnak.

A Perennial 1 milliárd jüan (136 millió dollár) értékű általános kórháza, amely Tianjin lakóövezetétől sétatávolságra található, az első ilyen, teljes egészében külföldi tulajdonban lévő egészségügyi létesítmény lesz, amikor 2025 első negyedévében megnyílik.

Összességében a külföldi kórházak Kínában továbbra is kevesen vannak. Az országos adatok azt mutatták, hogy 2021-ben a több mint 1,07 millió kínai egészségügyi intézményből mindössze 302 volt külföldi befektetésű, és ezek közül 114 volt kórház. A többi klinika és járóbeteg-ellátó osztály volt.

Néhány japán és amerikai idősotthon-üzemeltető is belépett Kínába az elmúlt évtizedben. A Fortress Investment Group a Fosun International Ltd. kínai konglomerátummal szövetkezett, hogy több idősotthont üzemeltessenek a kínai nagyvárosokban. Kínai biztosítótársaságok, köztük a Taikang Life Insurance Co. és ingatlanfejlesztők, mint például a Sino-Ocean Group Holding Ltd., szintén építettek előkelő idősek otthonát, hogy vonzzák a jómódú nyugdíjasokat.

A szingapúri vállalatok szerepe

A Perennial Holdings vezetője szilárdan hisz benne, hogy a leggazdagabb kínai nyugdíjasok igényeinek kielégítése egy 1,4 milliárd lakosú országban jelentős piacot fog teremteni, mondván, „a torta olyan nagy, hogy nem hiszem, hogy ebben a szakaszban versenyzésről beszélhetünk. Annyira sok hely van a növekedéshez”.

A Perennial jelenleg két olyan fejlesztést üzemeltet Kínában, amelyek kórházakat, rehabilitációs létesítményeket és egyéb kényelmi szolgáltatásokat integrálnak, az északi Tiencsin városában és a délnyugati szabadidős és turisztikai fővárosban, Csengduban. A tiencsini projektben idősek otthonai és támogatott lakások is vannak, Hszianban pedig azt tervezik, hogy egy meglévő fejlesztéshez további idősellátó létesítményeket is hozzáadnak.

Ezek az otthonok átlagosan havi 7000 és 20 000 jüan (960 és 2740 USD) közötti összegbe kerülnek, beleértve az étkezést és a szakképzett ápolói ellátást. Összehasonlításképpen, Kínában néhány államilag támogatott ápolási otthon havi 5000 jüannál kevesebbe kerül, de az olcsóbb és népszerűbb otthonokba évtizedes várólisták alakulhatnak ki.

A vállalatnak még több ilyen projektje van építés alatt Kína nagyvárosaiban, az orvosi és idősgondozási üzletágban a teljes befektetés eléri a 31 milliárd jüant (4 228 245 000 USD).

A kínai jólét nagyobb elvárásokat hoz

A Raffles Medical Group egy másik szingapúri vállalat, amely egészségügyi szolgáltatásokat nyújt Kínában. Vezetői úgy látják, hogy a kínai jólét növekedésével egyre nagyobbak az elvárások és az igények az egészségügyben, és ez „hatalmas növekedési lehetőségeket” jelent. A szingapúri központú vállalat több mint 14 éve működik Kínában. Három kórházzal rendelkezik a szárazföldi Kínában – Pekingben, Sanghajban és Csungkingban.

A cég szóvivője szerint a sikerhez egy külföldi kórháznak „hosszú távú stratégia mellett kell elköteleznie magát, és kellő kitartással kell rendelkeznie ahhoz, hogy a jövőbe fektessen be”. Emellett ki kell tűnnie a nagy állami kórházak által uralt versenyhelyzetből.

A Raffles megkülönböztető tényezője az, hogy magas színvonalú és zökkenőmentesen integrált egészségügyi ellátást kínál a lakosság felső 20 százalékának, valamint a külföldieknek, akik értékelik a nemzetközi színvonalú, személyre szabott ellátást.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa.

(Borítókép: Morsa Images / Getty Images)