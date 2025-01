Egymást marják a nagyhatalmak az örök jég szigetéért

A globális felmelegedés eredményeként belátható időn belül az Északi-sarkvidéknek rendkívül fontos lesz a geopolitikai vetülete. A növekvő költségek és a húszi lázadók támadásától való félelem arra készteti a nagyhatalmakat, hogy a jég olvadásával az arktiszi hajózási útvonalat vegye számításba.

Az Oroszország és Norvégia határához közeli Barents-tengertől egészen a Szibéria és Alaszka közötti Bering-szorosig húzódó Északi tengeri útvonalat a nagy tengeri hatalmak évszázadok óta az Európa és Ázsia közötti tengeri közlekedés lehetséges rövidebb útjaként tartják számon, de a régió zord éghajlata és a tengeri jégtakaró miatt ez mindeddig elméleti lehetőség volt csupán.

Napjainkban azonban az éghajlatváltozás következményei négyszer gyorsabban érzékelhetők az Északi-sarkvidéken, mint bárhol máshol a bolygón, és a globális hőmérséklet-emelkedés miatt a jég rendkívüli mértékű olvadása a régióban felvetette annak lehetőségét, hogy ez a kereskedelmi útvonal mégis működhet. A távolság mintegy 8 000 mérföld Európa és Ázsia között, szemben a Szuezi-csatorna útvonalának mintegy 13 ezer mérföldjével – írja a Foreign Policy.

De nem ez az egyetlen ok, amiért különösen lényeges ez a térség. Grönlandnak fontos kiberbiztonsági szerepe is van. Ahogy azt Papp Zsanett Gréta, a térség geopolitikájával foglalkozó klímapolitikai elemző lapunknak elmondta, „az úgynevezett „GIUK-szakadék (Grönland-Izland-UK) térsége, amely Grönland körül helyezkedik el, a globális adatforgalom egyik legfontosabb átjárója. Az itt futó tenger alatti kábelek nemcsak a kereskedelmi és vállalati adatforgalmat, hanem az Egyesült Államok, Kanada, az Európai Unió és NATO szövetségesek közötti kormányzati és katonai kommunikációt is biztosítják.

Ezeknek a rendszereknek a védelme a 21. században kulcsfontosságú.

Ennek fő oka, hogy az orosz-ukrán háború következtében a globális információs infrastruktúra működése szorosan összefonódik az észak-atlanti régió biztonságával, és a stabil transzatlanti kapcsolatok biztosításával.

Ezen okok miatt – mint azt korábban mi is megírtuk –, nem ez az első alkalom, hogy Trump bejelentkezett Grönlandért. Már első elnöksége során, 2019-ben is szerette volna megvásárolni a szigetet, ugyanakkor a dán és a grönlandi miniszterelnökök akkor és most is hangsúlyozták, hogy a sziget nem eladó.

Emellett a grönlandi függetlenségi törekvések támogatottsága is jelentős, de nem egységes. Egy 2021-es felmérés szerint a lakosság többsége támogatja a függetlenséget, de elhalasztaná annak kikiáltását, amíg a gazdasági önállóság nem valósul meg.

A szakértő elmondása szerint a „grönlandi gazdaság még mindig erőteljesen függ Dánia anyagi támogatásától: a grönlandi költségvetés több mint 50 százaléka dán állami támogatásból származik, ami évente 3,7 milliárd dán koronát jelent. A sziget gazdaságának megközelítőleg 90 százalékát még mindig a halászat teszi ki, a klímaváltozás következtében azonban ez a szektor különösen érzékeny a globális ingadozásokra.”

Inuitok földje

Grönland körülbelül 56 ezer fős lakosságának mintegy 88,9 százaléka inuit származású. Ők alkotják az ország őslakos népességét. „A hivatalos grönlandi nyelv, a kalaallisut, fontos része a hétköznapoknak és az oktatásnak, használata azonban limitált, így a dán nyelv – amely a gyarmatosítás öröksége – továbbra is dominál a közigazgatásban, a tudományos és az üzleti életben. Az utóbbi években azonban egyre nagyobb figyelem irányul az angol nyelv előtérbe helyezésére, hogy csökkentsék a dán befolyást. Grönlandon ma már szinte minden gyermek három nyelven beszél: grönlandi, dán és harmadikként jelen van az angol. Az angol nyelv a grönlandiak számára a dán elnyomással szembeni küzdelem szimbólumává vált, akárcsak az amerikai befolyás növekedése, ami szintén a dán hatalmi dominancia gyengülését jelképezi.

A hagyományos tevékenységek, mint a halászat, a vadászat és a gyűjtögetés, nemcsak megélhetést biztosítanak, hanem a közösségi összetartást és a természet tiszteletét is tükrözik” – mondta Papp Zsanett Gréta.

A szakértő szerint az inuitok társadalma egymás kölcsönös támogatására épül – ez ugyanis elengedhetetlen a zord környezetben való túléléshez.

A BBC tudósítása szerint a jégtakaró csökkenése, a melegebb telek és az időjárási minták változása képes megváltoztatni az őslakosok egész életmódját és számos hagyományos tevékenységét. Natasha Simonee, a Pond Inlet-i inuit közösség tagja szerint közösségében az idősebbek egyre kevésbé akarják megosztani az időjárás előrejelzésének hagyományos módszereit, mivel az éghajlat rendkívüli módon megváltozott. „Megkérdőjelezik, hogy módszerük még pontos-e” – magyarázza. „Ezeket a dolgokat már nem feltétlenül gyakorolják és adják tovább.”

Papp Zsanett Gréta elmondása szerint a klímaváltozás hatásai, például a gleccserek olvadása és a vadászat hagyományos módjainak ellehetetlenülése, valóban veszélyeztetik az inuit kultúrát. A szakértő szerint ennek oka az inuit közösségek közvetlen kapcsolata a környezetükkel. Emiatt rendkívül érzékenyek az éghajlatváltozásra, és ezért képesek értékes adatokat szolgáltatni a globális felmelegedés hatásairól.

Emellett napjainkban a modern technológiák is egyre jobban beépülnek a hagyományos életmódba (például motoros szánok helyettesítik az állati erőt). Ugyan a klímaváltozás nemcsak a természeti környezetet, hanem az őslakos közösségek társadalmi és gazdasági struktúráját is átalakítja. Ezek a társadalmak azonban rendkívül gyorsan adaptálódnak az új, megváltozott környezethez (a természettel együtt lélegeznek és gondolkodnak, azaz folyamatosan megújulnak).

A grönlandiak képesek a klímaváltozás hatásaira gyorsan reagálni, például új technológiák és módszerek bevezetésével fenntartani hagyományos életmódjukat. Jelenkori megfigyeléseik nemcsak alapvető adatokat nyújtanak a klímatudomány számára, hanem új perspektívát is adnak a klímaváltozással foglalkozó szakembereknek. Mindez pedig biztosítja a nemzetközi klímapolitikai tárgyalások referenciáit is. Az őslakos közösségek kulcsfontosságú szereplői a globális klímaváltozás elleni küzdelemnek. Az iránymutatásként szolgáló értékes gondolkodásmódjuk nemcsak lokálisan, hanem nemzetközi szinten is formálja a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás irányvonalait.

A gyarmati múlt terhei

Az inuit közösségekben a világon az egyik legmagasabb az öngyilkossági arány, annak ellenére, hogy az Északi-sarkvidék népsűrűsége alacsony. Az öngyilkosságok aránya az Északi-sarkvidéken kezdetben az 1970-es és 80-as években ugrott meg, amikor Kanadában és Grönlandon kényszerbetelepítések zajlottak – írja Sara Lee, a Hashingtoni Egyetem munkatársa.

Papp Zsanett Gréta szerint „a társadalmi elszigeteltség, a magas munkanélküliség, az alkoholizmus, valamint az öngyilkosságok és abortuszok magas aránya is hozzájárulnak a mentális egészségügyi problémák kialakulásához. Az alkoholizmus például évtizedek óta a legnagyobb terhet jelenti a grönlandi közösségek számára, mivel szoros összefüggésben áll a munkanélküliséggel és a családon belüli erőszakkal is. A kutatók évtizedek óta vizsgálják, hogy mi rejlik a főként fiatal férfiakat érintő mentális egészségügyi válság hátterében. A szakértők közül a legtöbben az őslakos közösségek kulturális identitásának megingását tartják az egyik fő oknak.”

A gyarmati múlt terhei, amelyek még nem kerültek megfelelő feldolgozásra, hosszú időn keresztül generációról generációra öröklődnek, és komoly hatással vannak az őslakos közösség mentális jólétére. Az alkohol-probléma például nem csupán egy egészségügyi kérdés, hanem szoros kapcsolatban áll a kulturális identitás válságával is, a hagyományos életforma elveszítésével – mondta el a szakértő.

(Borítókép: Ilulissat Grönlandon 2024. július 15-én. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)