Amerikai tábornok: Joe Bident megbénította a félelem, Vlagyimir Putyin nem hagy fel a nukleáris fenyegetésekkel

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Telegram-csatornáján kérte számon Volodimir Zelenszkijt, melyben azt írta, hogy az ukrán elnök az elmúlt évben több mint 35 országban járt, miközben Ukrajna háborúban áll. Továbbá kiemelte, hogy még csak most kezdődött el az új év, de két hét alatt már Németországban, Olaszországban és Lengyelországban is járt. Ugyanakkor arról sem mondott igazat a orosz külügyi szóvivő szerint, hogy nem megy el Donald Trump beiktatására, ennek ellenére az oroszok azt állítják, hogy többször is kérte Zelenszkij, hogy részt vehessen rajta.