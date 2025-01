Beismerte bűnösségét a southporti késelés vádlottja

Csaknem fél évvel a nagy-britanniai Southportban történt tömeges késelés után – amelyben három kislány meghalt, további nyolc és két felnőtt pedig megsebesült – bűnösnek vallotta magát Axel Rudakubana, a 18 éves fiú. A késelés idején még csak 17 éves fiú tettét a hatóságok nem minősítették terrorizmusnak, noha a vádlott lakhelyén egy al-Kaida kiképzési könyvet is találtak.

A tinédzser, akit azzal vádolnak, hogy tavaly júliusban egy southporti táncórán megkéselt és megölt három lányt, bűnösnek vallotta magát a gyilkosságok elkövetésében. A 18 éves, lancashire-i Axel Rudakubana hétfőn jelent meg a liverpooli koronabíróságon a tárgyalásának első napján – számolt be a Sky News. Nem volt hajlandó felállni vagy megerősíteni a nevét, de később

bűnösnek vallotta magát a kilencéves Alice da Silva Aguiar, a hatéves Bebe King és a hétéves Elsie Dot Stancombe meggyilkolásában.

A július 29-én Merseyside városában elkövetett támadás miatt 10 rendbeli gyilkossági kísérletet és egy konyhakés birtoklását is elismerte. A The Hart Space-ben történt tömeges késelésben nyolc másik, 7 és 13 év közötti gyermek, Leanne Lucas jógaoktató és John Hayes üzletember is megsérült.

Rudakubana 17 éves volt a támadás idején, amelyet a Merseyside-i rendőrség szerint nem nyilvánítottak terrorizmussal kapcsolatos bűncselekménynek. Viszont bűnösnek vallotta magát a ricin előállításának és egy al-Kaida kiképzési kézikönyv birtoklásának vádjában is, amelyet állítólag a következő napokban a Lancashire állambeli Banksben lévő otthonában tartott házkutatások alkalmával találtak meg a hatóságok.

A bíró, Justice Goose elmondta, hogy csütörtökön fogja elítélni a tinédzsert.

Axel Rudakubana a vádlottak padján ülve maradt, amikor beismerte bűnösségét, míg az áldozatok családtagjai közül senki sem volt jelen a bíróságon, mivel a tárgyalás az előzetes információk alapján csak kedden kezdődött volna.

Az elkövető szürke tréningruhát és sebészi arcmaszkot viselt a tárgyaláson, nem mutatott érzelmeket, amikor visszavezették a cellájába. Rudakubana Cardiffban született ruandai szülők gyermekeként, és körülbelül egy évtizeddel ezelőtt költözött családjával a Lancashire állambeli Banks faluba.