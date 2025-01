Már készül Románia a májusi elnökválasztásra, megkezdődött a külföldön élők regisztrációja

Romániában elkezdődött a külföldön élő állampolgárok regisztrációja a májusban tartandó megismételt államfőválasztásra − közölte hétfőn közleményben az Állandó Választási Hatóság (AEP). A közlemény szerint azok a román állampolgárok, akiknek külföldön van az állandó vagy ideiglenes lakhelyük, és részt szeretnének venni a májusi államfőválasztáson, hétfőtől, január 20-ától kezdődően regisztrálhatnak online a választói névjegyzékbe a www.votstrainatate.ro weboldalon.

A regisztrálók itt jelezhetik az is, hogy levélben vagy külképviseleten szeretnének szavazni. A levélben szavazók március 20-án éjfélig, a Románia külképviseletein voksolók március 4-én éjfélig jelezhetik ebbéli igényüket − írták. A közlemény szerint a külföldi településeken legkevesebb száz román állampolgár igénye esetén hoznak létre szavazókörzetet − tájékoztatott az MTI.

Az ismétlés okairól

Romániában május 4-én tartják meg a megismételt államelnökválasztás első fordulóját, és amennyiben egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, május 18-án második fordulót is tartanak az első két helyen végző jelölt részvételével. A Romániától nyugatra lévő országokban a román külképviseletek által berendezett szavazókörök vasárnap nem helyi, hanem kelet-európai idő szerint 21 óráig fogadják a választókat.

Az államfőválasztást azután kell megismételni, hogy az alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás 2024. november 24-én lebonyolított első fordulóját és elrendelte a teljes választási folyamat elölről kezdését, miután a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) megállapította, hogy a legtöbb szavazatot összegyűjtő, a többi párt által szélsőjobboldalinak tartott Calin Georgescu független jelölt kampányát nemzetbiztonsági kockázatot jelentő külföldi beavatkozás segítette.

Georgescu jogsértőnek tartja a döntést, és pereskedéssel próbálja elérni elsőfordulós választási győzelme érvényesítését és a voksolás folytatását. A megfellebbezhetetlen alkotmánybírósági döntés miatt az Emberi Jogok Európai Bíróságánál panaszolta be Romániát, arra hivatkozva, hogy a döntéssel megsérti a választás szabadságát. A román legfelsőbb bírósághoz is keresetet nyújtott be a választások megismétlése ellen, a bírói testület azonban jogerősen elutasította panaszát.

Egy román történész szerint Georgescu édesanyja a legionárius mozgalom tagja volt

A decemberi államfőválasztás első fordulóján legtöbb szavazatot szerzett jelölt a napokban ismét az érdeklődés középpontjába került, miután Florian Bichir történész, a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) volt tagja a B1 TV-nek nyilatkozva azt állította, hogy Calin Georgescu édesanyja, Aneta Popescu a fasiszta legionárius mozgalom tagja volt. A történész szerint állítását több CNSAS-dokumentum is bizonyítja.

Calin Georgescu Facebook-bejegyzésben reagált Bichir állítására, „aljas és fals támadásnak” nevezve, és azt is írta, az elnöknek „kötelessége” megbocsátani a bűnöket és kegyelmet gyakorolni. A CNSAS alelnöke, Madalin Hodor a Digi24-nek nyilatkozva közölte: hétfőtől vizsgálatot indítanak az ügyben, ellenőrzik a Bichir által említett dokumentumok valódiságát, majd ismertetik hivatalos álláspontjukat.