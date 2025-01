Az amerikai elnökségek modernkori történetének legsúlyosabb összeférhetetlenségét jelenti a Trump kriptovaluta

Az Egyesült Államok first ladyje, Melania Trump követte férje példáját, és elindította saját dolláros kriptovaluta-érméjét. A szakértők szerint azonban az elnöki pár új befektetése összeférhetetlenséggel kapcsolatos aggályokat vet fel, mivel az új kormányzat az ingatag és ellentmondásos kriptovaluták szabályozásának lazítására készül.

A január 20-án hivatalba lépő elnök $Trump nevű digitális valutája nem sokkal a pénteki bevezetése után megháromszorozta értékét, így a 70 dolláros árfolyamot is elérte, a tokenjének összértéke pedig 14 milliárd dollárt tett ki, és bekerült a top 20 kriptovaluta közé. Férje sikerén felbuzdulva pedig a first lady, Melania Trump is elindította saját érméjét, a $MELANIA-t. Az új kriptovaluta hatására a $Trump értéke 30 dollárra zuhant a 75 dolláros csúcsáról, igaz, néhány órával később már ismét 64 dollár közelébe emelkedett.

A szakértők szerint azonban nem önmagában a virtuális valuták értékének nagy ugrálása jelenti a fő problémát, hanem az, hogy Donald Trump „nyereségre törekszik” és ennek megfelelően szabályozza a kriptovaluták ágazatát.

Ez lehet a legsúlyosabb összeférhetetlenség az elnökség modernkori történetében

– fogalmazott a The Guardian szerint Norman Eisen, az Obama-kormányzat egykori etikai tanácsadója.

A $Trump értékének növekedése valóban kedvezhet Donald Trumpnak, ugyanis a tokenek kínálatának 80 százaléka, egy az amerikai elnök tulajdonában lévő cég, a CIC Digital LLC. Birtokolja. A $Melania valutát az MKT World LLC., egy Floridában bejegyzett cég forgalmazza, amelynek tulajdonosa Melania Trump.

Az összeférhetetlenségi vádak ellenére, néhány szakértő üdvözölte a Trump érme megjelenését, mondván, hogy ez szimbolikusan jelképezi a leendő elnök támogatását egy olyan iparág iránt, amelyet a Biden-adminisztráció igazságtalanul célpontnak tartott.

A szakértők szerint az ilyen mémérmék a kriptopénzek egy olyan típusa, amelyet az internetes trendek inspirálnak, de nincs eredendő hasznosságuk és hajlamosak az árfolyam-ingadozásokra és az összeomlásra. A tavalyi év egyik leghíresebb mémérméje a Haliey Welch, a „Hawk Tuah lány” által indított kriptovaluta, amelynek értéke a decemberi megjelenése óta 95 százalékot zuhant és 500 millió dolláros piaci kapitalizációja 25 millió dollárra esett vissza. A kereskedők az ilyen virtuális valutákat a „a szerencsejáték tiszta formájának” és „lottószelvény vásárlásához” hasonlónak nevezték.

Annak ellenére, hogy a $Trump érmék összértéke dollármilliárdokra emelkedett, a gyakorlatban nehéz lenne ennyi pénzt realizálni a tokenek eladásával anélkül, hogy az árfolyamot drámaian befolyásolná.

Az új adminisztráció nem csak az elnöki pár kriptovalutáinak tett jót, hanem az összes többi virtuális valutának is. A Bitcoin hétfőn több mint 5 százalékos emelkedéssel 109 241 dolláron új rekordot ért el, a Dogecoin is 5 százalékkal emelkedett, amíg az Ethereum értéke 3,5 százalékkal nőtt.