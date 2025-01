Folytatódik a háború Izraelben, újabb hadműveletet indított a hadsereg

Mint korábban írtuk, kedden az izraeli hadsereg vezérkari főnöke, Herzi Halevi benyújtotta lemondását és vállalta a fellelőséget a Hamász október 7-i támadása alatt elkövetett kudarcokért. Eközben kiderült az is, hogy szombaton a tűzszüneti megállapodás értelmében újabb túszokat engedhet szabadon a Hamász.

Azóta az események újabb fordulatot vettek, ugyanis, mint a CNN írta

az izraeli hadsereg kedden, a délutáni órákban egy újabb, nagyszabású hadműveletet indított Ciszjordániában.

A művelet megkezdését Benjamin Netanjahu miniszterelnök jelentette be, akinek közlése szerint azért indították el az offenzívát – amelyben az izraeli hadsereg, a rendőrség és a Sín Bét nevű titkosszolgálat is részt vesz –, hogy „felszámolják a terrorizmust” Dzsenín városában. A hadművelet a „Vasfal” nevet kapta a kormányfő szerint.

Mesterlövészek és katonai bulldózerek; a jelek szerint a tűzszünet fennmarad

A Wafa palesztin állami hírügynökség szerint izraeli harci gépek csapást mértek Dzseninre, és izraeli erők – köztük mesterlövészek és páncélozott járművek – vették körül a város menekülttáborát, megakadályozva a mentőautók bejutását. Helyszíni felvételeken nagyszámú páncélozott jármű, köztük páncélozott buldózerek behatolása látható a városba.

⚡️BREAKING: Massive Israeli reinforcement heading towards Jenin RC, West Bank. pic.twitter.com/rLX2shtTBG — Suppressed News. (@SuppressedNws) January 21, 2025

Az Iszlám Dzsihád a művelet kezdete után felszólította a Ciszjordániában élő palesztinokat, hogy „minden eszközzel szálljanak szembe ezzel a bűnös hadjárattal”. A szervezet palesztin fegyveres szárnya, az Al-Kudsz Brigádok közölte, hogy harcosai a menekülttábor környékén előrenyomuló izraeli csapatokra lőttek. Palesztin beszámolók szerint a hadműveletnek legalább nyolc palesztin halálos áldozata van már – bár azt nem tisztázták, hogy ezek árlatlan civilek voltak-e, vagy olyan emberek, akik felvették a harcot a bevonuló izraeli erőkkel.

A gázai tűzszünetet azonban a jelek szerint egyelőre nem befolyásolta közvetlenül a Ciszjordániai művelet, az al-Dzsazíra szerint ez továbbra is érvényben maradt. A CNN szerint a Hamász a maga részéről szintén kiadott egy közleményt, amelyben felszólították „a ciszjordániai embereket és a forradalmi ifjúságot, hogy mozgósítsanak és fokozzák az összecsapásokat a megszálló hadsereggel minden érintkezési ponton”, de ettől eltekintve nem reagáltak érdemben a Ciszjordániai műveletre.

Az izraeli pénzügyminiszter szerint kiújul a háború, mert totális győzelmet kell aratniuk

A nacionalista izraeli pénzügyminiszter, Bezalel Szmotrics – aki már a gázai tűzszünetet is ellenezte – egy keddi nyilatkozatában azt közölte a hadművelettel összefüggésben, hogy Ciszjordánia biztonságának garantálását felvették az ország „háborús céljai” közé (a CNN az izraeli miniszterelnöki hivataltól megerősítést azzal kapcsolatban, hogy ez tényleg megtörtént-e, de egyelőre nem kaptak választ).

„Gáza és Libanon után ma, Isten segítségével elkezdtük megváltoztatni a biztonsági koncepciót Júdeában és Szamáriában, illetve a terrorizmus felszámolására irányuló kampányban, amely a térségben zajlik” – közölte Szmotrics.

A The Times of Israel szerint a pénzügyminiszter eközben üdvözölte Herzi Halevi lemondását is, és megköszönte neki a több évtizedes szolgálatot – beleértve ebbe a 2023. október 7. óta zajló háborúban elért eredményeket is – bár azt is megjegyezte: meglátása szerint Halevi kudarcot vallott „a Hamász polgári és kormányzati képességeinek felszámolására irányuló hadjáratban”.

Az elkövetkező időszakot a katonai felsővezetés leváltása fogja jellemezni, a háború kiújulására való felkészülés részeként, ezúttal annak jegyében, hogy nem vetünk véget a háborúnak a totális győzelemig

– írta Szmotrics, hozzátéve: bízik abban, hogy a védelmi miniszter „sikerrel, felelősségteljesen, szakszerűen és elszántan” fogja végezni ezt a feladatot, és hogy „szükség szerint ” ő maga is segíteni fogja ebben.

A Ciszjordániában zajló izraeli akcióra azt követően került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök visszavonta elődje, Joe Biden egyik tavalyi rendeletét, amelyben az amerikaiak szankciókat vezettek be a Ciszjordániában erőszakosan fellépő izraeli telepesek ellen. Ezt az általa „igazságos döntésnek” nevezett lépést Szmotrics is megköszönte Trumpnak, hozzátéve: a szankciók bevezetése „az Izrael belügyeibe való durva külföldi beavatkozás súlyos aktusa volt”.

Izrael már tavaly, augusztusban és szeptemberben is végrehajtott egy nagyszabású katonai műveletet Ciszjordánia északi részén, amelyet „Nyári táborok hadműveletnek” neveztek el.