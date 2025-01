A Le Monde nevű francia lap egy szerkesztőségi véleménycikkben jelentette be, hogy távoznak az Elon Musk tulajdonában lévő közösségi oldalról, az X-ről. Részletesen meg is indokolták, hogy miért.

„Harc a tények mezején” – ezzel a címmel írt cikket a francia lap, amelyben úgy fogalmaztak, hogy a Donald Trump elnök, valamint a közösségi platformok tulajdonosai „így például Elon Musk és Mark Zuckerberg” közti szövetség „globális veszélyt jelent a megbízható információkhoz való szabad hozzáférés” vonatkozásában.

A Le Monde ezért úgy döntött, hogy megszakítja tartalmainak megosztását az X-en, és megkettőzi éberségét az olyan platformokon, mint a TikTok és a Meta

– fogalmaztak a hétfői cikkben, amelyet – most még – az X-en is megosztottak.

Le Monde fait le choix d’interrompre la publication de ses contenus sur X, tant que ce réseau social fonctionnera ainsi. Voici pourquoi 👇https://t.co/QPPDGkALcB — Le Monde (@lemondefr) January 20, 2025

Montesquieu-ig mentek vissza az indoklásban

Alább kifejtették, hogy miközben egykor a híres francia filozófus, Montesquieu még „a politikai erényt” tűzte ki a demokrácia alapjául, és ez inspirálta az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának aláíróit is, most egy olyan elnök lépett hivatalba, akiről szerintük túlzás nélkül lehet azt állítani, hogy „ennek az elvnek az ellenkezőjére építette az életét”.

Hazugság, erőszak, manipuláció, zsarolás, cinizmus, önzés, szexizmus, rasszizmus, a törvények és az intézmények gyűlölete jellemezték Donald Trumpot ingatlanmogulként, jelöltként, 2016-ban megválasztott, majd 2020-ban legyőzött elnöki pályafutása alatt

– írták, hozzáfűzve, hogy Trumpot sem ezek, sem a 2021-es capitoliumi „puccskísérlete” nem gátolta meg abban, hogy most újraválasszák.

Mint írták, az a fajta „brutalitás”, amely Trumpot jellemzi, elvezethet bizonyos eredményekhez, de végső soron megrontja a demokráciát, ahogy azt Montesquieu is írta egykor A törvények szelleméről című művében. Ezután fűzték hozzá, hogy Donald Trump mögött most új figurák is megjelentek, akik közül a leginkább prominens személy Elon Musk, de az utóbbi hónapokban Mark Zuckerberg, a Meta vezetője, valamint az Amazon és a The Washington Post tulajdonosa, Jeff Bezos is beállt mögé.

„Ez a példátlan szövetség nemcsak az amerikai demokráciára nézve jelenti azt a nagy veszélyt, amelynek pusztítását Montesquieu előre látta”, hanem „a rendkívüli gazdagság, hatalom és befolyás oligarchiája” fenyegetést jelent a megbízható információkhoz való szabad hozzáférésre is – fogalmazott cikkében a francia lap, amely Joe Biden mondatait idézte ezzel. Ezzel kapcsolatban külön kiemelték az X-et és Elon Muskot, aki a közelmúltban már Európában is elkezdett beleszólni a belpolitikai ügyekbe.

„A véleményszabadságon jóval túllépve” indult támadás a tények ellen

Ezután utaltak arra is, hogy az X-en bevezetett változások miatt ellenőrzés nélkül terjedhetnek hamis tények, és „a véleményszabadságon jóval túllépve” támadják a tényeket a platformon, valamint „azokat a módszereket is, amelyek lehetővé teszik, hogy ezeket a tényeket a nyilvános viták középpontjába helyezzék”.

Továbbá kitértek arra, hogy Trump beiktatása után az orvostudománynak az Egyesült Államoknak „egy olyan egészségügyi miniszterrel kell szembenéznie, aki oltásellenes aktivizmusával tűnt ki. A nyomozóknak, akik a milliárdos felelősségének megállapítására irányuló vizsgálatokat folytattak számos ügyben, köztük a Capitolium elleni támadásban, jó okuk van arra, hogy megtorlástól tartsanak a Trump által beiktatott feletteseik részéről”. Mint írták, szerintük Donald Trump most gyakorlatilag megpróbálja újraírni a történelemet, és ebben az Elon Musk birtokában lévő X is az eszköze lesz.

Végül azt írták, hogy a korábbi Twitter teljesen más irányba halad, mióta a milliárdos birtokába került, és Elon Musk a „politikai tevékenységének, a szélsőjobboldalhoz egyre inkább közel álló libertarianizmusának kiterjesztésévé, a versenytársakra vagy az európai szociáldemokrata kormányokra gyakorolt nyomásgyakorlás eszközévé alakította át” a közösségi oldalt. Állításuk szerint eközben a Le Monde-ot is „egyre láthatatlanabbá tették” az X-en (vagyis, állításuk szerint lényegében direkt csökkentették az oldaluk elérését a platformon) „akárcsak a legtöbb hagyományos sajtóterméket”, és emiatt a szerkesztőségük az utóbbi bő egy évben már csak egy automatizált hírfolyam segítségével osztott meg tartalmakat az oldalon.

„Ma azonban Musk aktivizmusának felerősödése, a trumpista hatalmi apparátuson belüli funkciójának formalizálódása”, és az egyre mérgezőbb közbeszéd miatt úgy látják, hogy jelenlétük „hasznossága kisebb súllyal esik latba, mint az elszenvedett számos mellékhatás”. Ezért úgy döntöttek, hogy többé nem osztják meg tartalmaikat az X-en, és újságíróiknak is azt javasolják, hogy ne tegyenek így.

„Több más platformon, különösen a TikTokon és a Metán is megduplázzuk a figyelmünket, különösen Mark Zuckerberg aggasztó kijelentései után” – tették hozzá, majd utaltak arra: bíznak benne, hogy az Európai Unió nem fog engedni a közbeszédre és a megbízható információkhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokból és elvekből, mert „ez alapvető feltétele annak, hogy ne rángassanak bele minket azokba a súlyos túlkapásokba, amelyek Donald Trump második ciklusának előestéjén az amerikai demokráciát fenyegetik”.