Az egész világ azt találgatja, hová tűnt Michelle Obama

Az előzetes jelzéseknek megfelelően távolt maradt Michelle Obama a régi-új amerikai elnök, Donald Trump beiktatási ceremóniájától. Ez példátlan az egykori és még élő amerikai elnökök történetében, ráadásul az egykori first lady már több nyilvános eseményt is kihagyott. Ahogyan az lenni szokott, szárnyra kaptak a találgatások.

Nem jelent meg Barack Obama egykori amerikai elnökkel a felesége, Michelle Obama Donald Trump beiktatási ceremóniáján. Ez ráadásul nem ez az első alkalom, hogy Michelle Obama kihagyott egy hivatalos eseményt, amelyen a protokoll szerint a férjével együtt kellett volna részt vennie. Korábban ebben a hónapban kihagyta Jimmy Carter volt amerikai elnök temetését is, így most mindenki azt találgatja, vajon mi történhetett.

A Livemint mellett nemrég az Index is összeszedte a közösségi oldalakon és a bulvársajtóban keringő információkat, mi miatt maradhatott távol Michelle Obama több nyilvános eseménytől is a közelmúltban. A közösségi oldalakon és a bulvármédiában azt pletykálják, hogy válságba kerülhetett a korábbi first lady és Barack Obama volt amerikai elnök házassága.

„Nehéz időszakon mennek keresztül”

Mint arról részletesen beszámoltunk, Donald J. Trump január 20-án letette hivatali esküjét, ezzel hivatalosan is ő lett az Amerikai Egyesült Államok 47. elnöke, és kezdetét vette a második ciklusa. A házaspár szakítása és esetleges válása körüli találgatások felerősödtek, miután – az amerikai hagyományoktól eltérően – a díszes ceremónián a korábbi elönkfeleségek közül egyedül Michelle Obama hiányzott.

Több találgatás is napvilágot látott az egykori first lady távolmaradásáról:

A legnépszerűbb a házaspár különválásáról szóló pletyka, mivel hivatalos magyarázatot nem adtak arra, hogy Michelle Obama miért hiányzik Trump beiktatásáról.

Néhány jelentés azt állítja, hogy Barack Obama volt amerikai elnök és felesége most „csak barátokként” élnek együtt.

Egyesek szerint Obama felesége a távolmaradásával demonstrált Trump győzelme ellen.

Egy a lap által idézett bennfentes szerint „Obamáék nehéz időszakon mennek keresztül”, amely köszönhető többek között annak is, hogy a volt elnököt a bulvárlapok összeboronálták Jennifer Anistonnal.

A híresztelések ellenére Michelle Obama születésnapján a közelmúltban Obama egy szívhez szóló üzenetet osztott meg, egy közös képpel együtt, a következő szöveggel: „Boldog születésnapot életem szerelmének, Michelle Obamának... Minden szobát melegséggel, bölcsességgel, humorral és kegyelemmel töltesz meg – és mindeközben jól nézel ki. Olyan szerencsés vagyok, hogy veled együtt vághatok bele az élet kalandjaiba. Szeretlek!” – írta Obama.

Egyelőre annyi biztos, hogy a házaspár 1989 óta alkot egy párt, és két közös gyermekük is van. Házasságuk alatt azonban már többször is beszéltek arról, hogy voltak problémáik, különösen Barack Obama elnöksége alatt – erről itt írtunk.

(Borítókép: Michelle Obama 2023. augusztus 28-án New Yorkban. Fotó: Jean Catuffe / Getty Images)