António Guterres: Komoly reformokra szorul az ENSZ

António Guterres úgy látja, bár a világunk gyorsan fejlődik, de ma is szembesülünk olyan problémákkal, mint korábban. Felidézte, hogy tavaly is egymás után robbantak ki konfliktusok, de szerencsére az új évre sikerült tűzszünetet is elérni. Libanonban pedig két év után lett végre kormány. De emellett vannak állandósult válságok, mint Ukrajna vagy Szudán.

A fejlődő országok is gondban vannak, különösen az afrikai államok szembesülnek két számjegyű inflációval. Guterres szerint elmondható, hogy egzisztenciális kihívás előtt állunk, kicsit hasonlóan a hidegháborúhoz, amikor a nukleáris fenyegetéstől féltünk. Manapság emellett még ott van a klímaválság és a mesterséges intelligencia esetleges elszabadulása.

A tengerszint emelkedni fog, ezt nem tudjuk megállítani, hiszen ez a fosszilis energiahordozók használatából ered. A mérések kezdete óta 2024 volt a legmelegebb év, és a globális melegedés meghaladta a másfél fokot, ami soha nem volt ilyen magas az ipari forradalom kezdete óta.

A megújuló energia előállítása végül kiszorítja majd a fosszilis energiahordozókat. Éppen ezért most kell összefogni, hogy 2025 mérföldkő legyen a klímaválság megoldásában.

Elszabaduló mesterséges intelligencia

A főtitkár úgy vélte, hogy a mesterséges intelligencia (MI) esetében a globális összefogás elengedhetetlen, mert máskülönben a MI könnyen elszabadulhat, és nem fogja segíteni az emberiséget. Ennek érdekében minden nemzetnek meg kell hoznia a saját MI-szabályozóit.

A MI legyen egy lehetőség, hogy a digitális kor minden vívmányát – az internettől a leggyorsabb mobilhálózatokig – valamennyi közösséghez el lehessen juttatni – sürgette António Guterres.

Hogyan látja, mi vár a Közel-Keletre 2025-ben?

Ezt követően kérdeztek a főtitkártól, és az első témakör a Közel-Keletre vonatkozott. Szerinte a Gázában elért tűzszünet sokoldalú, színfalak mögötti egyeztetéseknek volt köszönhető. De mi lesz most Gázában? További izraeli annexió következik Ciszjordániában és a Gázai övezetben, vagy esetleg életet lehelnek a Palesztin Hatóságba, és elkezdődnek a kétállami megoldást szorgalmazó érdemi tárgyalások?

Kérdés volt, hogy tartós lesz-e a tűzszünet. António Guterres szerint a helyzet eddig biztató, mert amint életbe lépett a tűzszünet, segélyszállítmányok százai jutottak be az elpusztított területre.

Szíria az igazi nagy kérdés – folytatta a világszervezet első embere. Mi fog történni azokkal a szervezetekkel, amelyek részt vettek ugyan a fegyveres harcokban, de nem integráns részei az új damaszkuszi vezetésnek? Bízunk benne, hogy olyan kormány jön létre, amely az összes Szíriában élő kisebbséget képviseli, és az állam nem fog darabjaira hullani radikális szélsőségesek hatására – tette hozzá a főtitkár.

Guterres szerint az irániak pedig megértették, hogy nem fognak tudni mindenáron nukleáris fegyverhez jutni. Ugyanakkor el kell fogadniuk a mára kialakult új biztonsági architektúrát országuk körül.

Reformok kellenek az ENSZ-ben

Példaként a Biztonsági Tanácsot említette, amelynek öt állandó tagja közül 3 európai, viszont a világot már nem Európa jelenti csak. Ezt mindenképpen át kell gondolni, ez a működés ma már így korszerűtlen – ismerte el António Guterres.