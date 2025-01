Jelzésértékű történés? Az ukránok szerint fogy a muníció az oroszoknál

Oroszország a felére csökkentette a felhasznált tüzérségi lőszerek mennyiségét tavaly ősz óta, amikor gyakoribbá váltak a nagy hatótávolságú ukrán csapások az oroszok bizonyos katonai célpontjai ellen – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.

A Newsweek szerint a főparancsnok a TSN ukrán hírműsornak adott interjújában beszélt arról, hogy a „lőszert gyártó ipari vállalatok", és más katonai felszereléseket gyártó üzemek elleni csapások megszaporodását követően jelentősen csökkent az orosz lőszerhasználat volumene.

Mint a lap írta: az az állítás, hogy Oroszország tüzérségi lőszerfelhasználása mintegy felére csökkent, azért jelentős, mert ez kritikus fontosságú erőforrások hiányát jelezheti, és végső soron gátolhatja Moszkva erőinek hatékonyságát a harctéren. A lőszerhasználat csökkenése esetleg arra is utalhat, hogy az orosz hadsereg stratégiát váltott (vagy váltani kényszerült), ami megváltoztathatja az ukrajnai háború dinamikáját.

Már több hónapja gyakorlatilag a felére csökkent a tüzérségi lőszerfelhasználás az orosz hadseregben. Korábban ez a szám elérhette a napi 40 000 lövést, most lényegesen alacsonyabb

– idézte Olekszandr Szirszkijt a Newsweek, bár megjegyezték: a pontos oka annak, hogy Oroszország miért használ kevesebb lőszert, továbbra sem ismert, ahogy az sem, hogy ez mit jelent a háború egésze szempontjából.

A tüzérségi erőviszonyok kérdése mindemellett azért is érdekes, mert 2022 februárja óta az orosz fél nagyon nagy fölényben volt ezen a területen: abban az évben még állítólag az is előfordult, hogy egyes frontszakaszokon akár hússzoros fölényük is volt. Miközben mostanra (a jelek szerint) jócskán csökkent a különbség a felek közt.