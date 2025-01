Rossz hír a Netflix-előfizetőknek, újra árat emel a streamingóriás egyes országokban

A vállalat nagymértékű növekedést könyvelhetett el az elmúlt negyedévben, ennek ellenére négy országban − Magyarországon egyelőre nem − is jelezte, hogy árat emel, melyet a további fejlesztésekkel indokoltak. A Netflix árbevételeinek emelkedése mellett az előfizetők száma is drasztikusan nőtt. A cég ugyanakkor több sportesemény közvetítési jogát is megvásárolta.