Szijjártó Péter elárulta, miért tértünk vissza a történelem főutcájára

Új korszak kezdődött: visszatértünk a történelem főutcájára, tegnap óta mi vagyunk a nyugati mainstream – jelentette be szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Mint ismert, hétfőn helyi idő szerint 12 óra után néhány perccel letette az esküt Donald Trump. Az Amerikai Egyesült Államok vezetője mindössze pár óra leforgása alatt több rendeletet is aláírt.

A miniszter azt is kiemelte, hogy „megvédjük a szuverenitásunkat, nemet mondunk a háborúra, a migrációra és a genderőrületre, az ember pedig nőnek vagy férfinek születik!”

A beiktatást követően az új elnök beszélt a megjelentekhez. Donald Trump azzal kezdte, hogy most jön csak Amerika aranykora. Ismét tisztelni fogják az USA-t, és nem fogjuk engedni, hogy ezt bárki kétségbe vonja.

Számomra Amerika az első

– tette hozzá az elnök.

Arról is beszámoltunk, hogy hosszú jogi csatározás következhet Donald Trump hétfőn beiktatott új amerikai elnök egyik rendelete nyomán, ugyanis az egyik miatt máris 22 állam főügyészei perelték be. Ez a rendelet a születési joggal járó állampolgárságként ismert, évszázados bevándorlási gyakorlat megszüntetését tartalmazza, amely széles körű felháborodást váltott ki az országban.

Az Egyesült Államok vezetője mindössze pár óra leforgása alatt több rendeletet is aláírt, köztük olyanokat is, amelyeket 20 ezer ember előtt hitelesített a kézjegyével. Hivatalba lépésének első napján rögtön megdöntött egy rekordot is, ugyanis 42 végrehajtó rendeletet, 115 „személyi intézkedést” és több mint 200 végrehajtói intézkedést írt alá.