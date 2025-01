Kilenc embert vettek őrizetbe a török szállodatűz miatt

Törökországban őrizetbe vettek kilenc embert, köztük a szálloda tulajdonosát a 76 ember életét és több tucatnyi sérültet követelő halálos tűzesettel összefüggésben egy nyugat-törökországi síparadicsomban − közölte Ali Yerlikaya belügyminiszter szerda kora reggel.

Yerlikaya arról is beszámolt, hogy 45 áldozat holttestét átadták a családoknak, a többi holttest azonosítására pedig DNS-vizsgálatokat végeznek a törvényszéki intézetben. Korábban azt is kiemelte, hogy „mély fájdalmat érzünk, de tudniuk kell, hogy bárki is a felelős ezért, nem fogja megúszni az igazságszolgáltatást”.

Kemal Memisoglu egészségügyi miniszter elmondta, hogy a sérültek közül legalább egy ember állapota súlyos, 17 másik személyt pedig már kiengedtek a kórházból − írta a The Guardian.

A lángok a Bolu tartományban található kartalkayai üdülőhelyen a 12-emeletes Grand Kartal Hotel étteremszintjén hajnali fél 4-kor csaptak fel, és fél óra leforgása alatt elborították az egész épületet.

A szálloda, ahol a tűz keletkezett, szerdán közleményben fejezte ki mélységes fájdalmát, és teljes együttműködést ígért a nyomozásban. „Együttműködünk a hatóságokkal, hogy fényt derítsünk az eset minden vetületére” − írták a közleményben.

A 12 emeletes szállodát, amelyben 238 regisztrált vendég volt, felemésztették a lángok. A túlélők pánikszerű jelenetekről számoltak be, amikor a füsttel teli folyosókon keresztül menekültek, és az ablakokból ugrottak ki a túlélés reményében, melyekhez ágyneműket használtak.

Egy síoktató húsz vendéget menekített ki, de volt, aki az ablakon való kiugrás közben járt szerencsétlenül, mert elszakadt az ágynemű, amivel megpróbált leereszkedni, de olyan is akadt, aki a tizenegyedik emeletről ugrott ki a pánik miatt.

A hatóságokat egyre több kritika éri a szálloda biztonsági intézkedései miatt, mivel a túlélők arról számoltak be, hogy az incidens során nem kapcsolt be a tűzjelző. A vendégek elmondták, hogy a füsttel teli folyosókon teljes sötétségben kellett közlekedniük.

Recep Tayyip Erdogan elnök szerdán nemzeti gyásznapot hirdetett a tragédiát követően, amely a téli turisztikai szezon csúcspontján történt, amikor sok család utazott Isztambulból és Ankarából a Bolu-hegységbe síelni.

(Borítókép: Török tűzoltók a Grand Kartal Hotelel őtt a törökországi Boluban 2025. január 21-én. Fotó: Murad Sezer / Reuters)