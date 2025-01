Meghalt két tinédzser egy népszerű vízesésnél Ausztráliában

A The Guardian beszámolója szerint a tragédia még az előző hét végén, vasárnap történt. Az egyikük – egy 17 éves lány – délután fél három körül megcsúszott és lezuhant a vízesésnél, a barátja – egy 17 éves fiú – pedig utánaugrott, hogy megpróbálja megmenteni.

A zuhanás után mindketten eltűntek, így a mentőalakulatok keresést indítottak,

de már csak a két fiatal holttestét találták meg.

A tragédia előtti éjjelen sok csapadék hullott a helyszínen – írta The Guardian. Ennek szerepe lehetett abban, hogy a fiatal lány megcsúszott és lezuhant.



A lap azt is megjegyezte, hogy a Wappa Falls egy népszerű fürdőhely, amely kellemes és nyugodt, amikor alacsony a vízszint, de más esetben akár veszélyesnek, halálosnak is bizonyulhat (és az utóbbi hónapokban elég heves esőzések voltak, így most az utóbbi volt jellemző). Előzőleg, 2022 januárjában egy 49 éves toowoombai férfi fulladt meg ezen a helyszínen, miután beugrott a vízbe, hogy megmentse a fuldokló fiát, aki azonban életben maradt.

A vízesésnél nem is annyira a magasság jelenti a veszélyt, mivel a víz legfeljebb 10 méter magasról zuhan le. Viszont utána egy mély, kavargó és örvénylő szakaszon folytatja az útját, és az a rész az igazán veszélyes. A helyiek szerint egyfajta víz alatti „szívóhatás” is érezhető ezen a szakaszon, amely a vízfelszín alatt lévő kisebb barlangokkal-üregekkel együtt komoly veszélyt jelenthet.

A vízesést a rendőrségi vizsgálat idejére lezárták, és a rendőröknek mindkét tinédzserről jelentést kellett készíteniük a halottkémek számára. Az ABC News szerint mindkét fiatal helyi lakos volt.

„Mélyen együtt érzünk annak a két személynek a családjával, akik tragikus módon életüket vesztették a vízesésnél. A két család most elképzelhetetlen fájdalmat él át, és a közösség nevében mély részvétünket fejezem ki ezekben az időkben” – közölte a térség parlamenti képviselője, Marty Hunt.

A helyi vízügyi hatóság, a Seqwater már korábban is figyelmeztetést adott ki arra vonatkozóan, hogy a heves esőzések után egész Queenslandben nőhet a kockázat a vízfolyások közelében és az ártereken belül.