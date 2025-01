Újabb bombafenyegetés: egy egyetemről kimenekítették az embereket Szlovákiában

Bombafenyegetés miatt kiürítették a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemet is, miközben Magyarországon is számos intézmény kapott hasonló fenyegetést.

Mint csütörtök reggel írtuk, több mint 240 magyar iskola kapott bombafenyegetést, ami miatt Orbán Viktor is azonnal lépett. A fenyegetésekről később a csütörtök délelőtti Kormányinfón is további részleteket árultak el a kormány képviselői.

Most az Új Szó számolt be arról, hogy csütörtök délelőtt fenyegetést kapott a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem (EUBA) is.

Az intézmény épületeit kiürítették, a hallgatókat hazaküldték, a rektori utasítás délig marad érvényben – tájékoztatott az intézmény szóvivője, Miroslav Hornák. Az egyetem a kassai székhelyű Vállalatgazdasági Kar helyiségeinek kiürítését is elrendelte.

A sajtó szerint bombafenyegetésről volt szó, ám a pontos körülmények egyelőre tisztázatlanok, az üggyel a rendőrség illetékes osztálya foglalkozik – írta az Új Szó.

Bulgáriában is voltak hasonló fenyegetések

Bár egy nappal korábban, de ehhez hasonló fenyegetéseket küldtek ki Bulgáriában is. A bntnews.bg hírportál szerint

az üzenetek az intézmények már korábban lecserélt hivatalos e-mail-címeire érkeztek, a dolgozók pedig akkor vették észre őket, amikor reggel megnyitották a levelezésüket.

A bolgár belügyminisztérium később azt közölte, hogy több tucat iskolába jutottak el a levelek, amelyek azonos tartalmúak, konkrét kéréseket és feltételeket nem tartalmaztak. A sajtóban közölt részletek alapján a magyar és a bolgár iskoláknak küldött szövegek nem egyeznek meg teljesen, de tartalmukban hasonlók. A bolgár üzenetekben is Európát fenyegetik, és arról írnak, hogy „Allahért és törvényének megalkotásáért harcolunk”.

A tárca bejelentése után a bolgár közrádió arról a nyomozáshoz közel álló forrástól származó értesülésről számolt be, hogy

a fenyegető e-maileket egy orosz internetes platformon hozták létre.

A bolgár hatóságok felvették a kapcsolatot az ügyben az Interpollal – írta a hvg.hu.

Korábban Csehországban és Szlovákiában is volt egy nagy bombafenyegetés-hullám

Mint előzőleg írtuk, tavaly ősszel csaknem 270 iskolát kellett kiüríteni Szlovákiában. Ezzel egy időben Csehországban is több mint száz intézmény kapott fenyegető levelet.

A csehországi esetekkel kapcsolatban érdekesség, hogy utóbb, novemberben a cseh titkosszolgálat közölte: szerintük Oroszország lehetett a fenyegetések mögött.

„A kibertérben zajló műveletek az országunkban található szervezetek elleni közvetlen támadásokhoz is kapcsolódnak […] például a szeptemberi fenyegető e-mailek, amelyekben robbanóanyagok elhelyezéséről írtak, és amelyek több csehországi és szlovákiai iskolát céloztak meg, és amelyek mögött szintén jól látható orosz nyomok vannak” – mondta egy konferencián a cseh titkosszolgálat vezetője, Michal Koudelka. A két ország közt már az ukrajnai invázió kezdete előtt is feszült volt a viszony.