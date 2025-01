Álhírt terjesztenek Ferenc pápa lemondásáról

Több YouTube-videó is megjelent arról, hogy Ferenc pápa lemondott a katolikus egyház vezetéséről, és már ki is nevezte utódját. Ez azonban álhír.

A dezinformáció még napokkal ezelőtt kezdett el terjedni a YouTube-on, azonban cikkünk írásáig bezárólag jelennek meg újabb és újabb felvételek az egyházfő lemondásáról (ezek többségének minimális az elérése, de a korábban feltöltött videók közt volt olyan, amelyet több tízezres nagyságrendben tekintettek meg).

Bréking: A pápa távozik egy megdöbbentő lemondási bejelentés után!

– írtál például az egyik videó címében. A felvétel leírásában úgy fogalmaztak: „Ferenc pápa váratlan lemondása sokkolta a katolikus közösséget, közel 600 év óta ez volt az első önkéntes pápai lemondás” [ez már csak azért sem igaz, mert elődje, XVI. Benedek is lemondott – a szerk.]. „Miközben az egyház szembesül ezzel a példátlan változással, a figyelem Luis Antonio Tagle [Fülöp-szigeteki] bíborosra irányul”, aki az álhír készítői szerint Ferenc pápa utódja lett.

Csakhogy ebből semmi sem igaz: Ferenc pápa nem mondott le, és egyelőre Tagle bíborosból sem lett pápa.

Több dolog sem stimmelt

Az Euronews emellett több dologra is felhívta a figyelmet a lemondásról szóló álhírekkel kapcsolatban.

Mint írták, a legtöbb ilyen videóban csak korábban készített felvételeket vágtak össze, egyetlen friss felvétel sem látható bennük, és a mesterséges intelligencia segítségével szinkronizáltak rájuk hangot. Sőt, néhány videóban még egy szatirikus híroldal, a The Onion klipjeit is felhasználták.

Jelzésértékű az is, hogy az álhíres videókban Luis Antonio Tagle „kinevezéséről” számoltak be,

holott a pápákat nem kinevezik, hanem megválasztja őket a pápaválasztó konklávé,

és gyakran több napra vagy hétre is szükség van ahhoz, hogy összeüljön a testület, illetve meghozzák a döntést – vagyis a lemondás után közvetlenül szinte biztosan nem lehet bejelenteni rögtön az új egyházfőt (2013-ban XVI. Benedek például február 11-én jelentette be, hogy február 28-i hatállyal lemond, amit követően március 12-én ült össze a konklávé, és 13-án választották meg Ferenc pápát. Vagyis a bejelentés és az utódválasztás közt egy hónap is eltelt).

Ferenc pápa korábban egyébként azt mondta, hogy XVI. Benedek a saját példájával „utat nyitott a jövőbeli lemondások előtt”, és felvetette azt is, hogy akár ő maga is megteheti ezt a lépést a jövőben. A sajtó kérdéseire válaszolva azonban mostanáig rendre cáfolta azt, hogy lemondásra készülne. Legutóbb, a januárban megjelent önéletrajzi könyvében is azt írta, hogy egészségesnek érzi magát, és egyelőre nem szándékozik lemondani.

Az egyházfő az utóbbi hetekben kétszer is balesetet szenvedett: először decemberben, majd utána januárban is, aminek esetleg szegről-végről lehet köze ahhoz, hogy a fenti álhírt most elkezdték terjeszteni.