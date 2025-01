Soha nem látott vihar miatt adtak ki figyelmeztetést Nagy-Britanniára

Óriási széllökés, nagy mennyiségű csapadék és tornádók is várhatók a brit szigeteken pénteken. Az ország meteorológiai szolgálata legalább citromsárga, de egyes területekre vörös riasztást adott ki a veszélyes időjárási jelenségek miatt. Megdőlhet az 1974-ben mért rekord is, melyet a széllökéseknél rögzítettek. Az ír miniszterelnök az ország legnagyobb viharára figyelmeztette a lakosságot.

Vörös riasztást adtak ki Nagy-Britannia egyes részeire az Eowyn vihar miatt, melyet iskolabezárások követnek, valamint felhívták az autósok figyelmét, hogy ha lehet, ne induljanak útnak. Észak-Írországban és Skóciában pénteken a várható nagy szélre figyelmeztettek, mely fennakadásokkal járhat. A vihar előtt tornádók is lecsaphatnak a szigetországra − írja a Sky News.

Brit előrejelzések szerint bombogenezist indíthat el a vihar, amely pénteken erős széllel, nagy mennyiségű csapadékkal csaphat le, és akár 128 kilométer/órás szél sem kizárható. Az időjárási körülmények miatt az Oktatási Hivatal javaslata alapján minden észak-írországi iskola zárva tart pénteken.

A meteorológusok szerint az 1974-ben mért rekord is veszélyben lehet, ezért az ír miniszterelnök is figyelmeztette a lakosságot az életveszélyes időjárási körülményekre. Az érkező viharról kijelentette, hogy rendkívül veszélyes és pusztító lesz, valamint azt is hozzátette, hogy Írország legnagyobb vihara várható.

Skóciában is értesítették a lakosságot, hogy a szélsőséges időjárás miatt ne utazzanak az azt érintő területekre, az ottani helyzet miatt a parlament sem ülésezik, valamint tárgyalnak az iskolák zárva tartásáról.

Kettes szintű riasztás lépet életbe csütörtökön a brit szigetekre, melyeken tornádók kialakulásának kockázatára is figyelmeztettek. A bombogenezis óriási széllökésekkel járó időjárási jelenség, amely Észak-Amerika felől, az Atlanti-óceánon keresztül közelítette meg Nagy-Britanniát. Az ország minden területére legalább citromsárga figyelmeztetést adtak ki.