Több tízezer ember menekül Los Angelesből, újabb tűz ütött ki Kaliforniában

Az erdőtüzek legújabb hulláma – amelyet Hughes Fire-nek neveztek el – helyi idő szerint szerdán késő délelőtt indult útnak a Castaic víztározótól, 65 kilométerre az Eaton és Palisades erdőtüzektől, amelyek a hónap elején pusztítottak Los Angeles egyes részein. A kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi minisztérium (Cal Fire) Sky News által idézett tájékoztatása szerint szerdán a lángok órákon belül 9400 hektárra terjedtek át, miközben a tűz jelenleg nullaszázalékos megfékezettségi szinten áll.

A szerdai sajtótájékoztatón Los Angeles tisztviselői közölték, hogy több mint 31 000 embert szólítottak fel, hogy hagyják el a várost a „közvetlen életveszély” miatt. Rajtuk kívül további 25 000 ember tartózkodik olyan övezetekben, ahol evakuálási figyelmeztetés van érvényben.

A jelentések szerint a helikopterek a Castaic víztározóból merített vízzel próbálják megfékezni a tüzet, mielőtt az megközelítené a Mexikó és Kanada közötti Insterstate 5 autópályát, melynek mintegy 50 kilométeres szakaszát már lezárták. A füst romló levegőminőséghez vezetett Kalifornia-szerte, amely miatt több intézményt – köztük a Ventura College főiskolát, valamint a Los Angeles-i állatkertet – bezártak. Az országos meteorológiai szolgálat (NWS) Los Angeles-i kirendeltsége közölte, hogy a város környéki területeken helyi idő szerint csütörtök este 8 óráig kritikus tűzvédelmi körülményekre számítanak.

Folytatódik az erős szél Kaliforniában

Dél-Kaliforniában, ahol kilenc hónapja nem esett jelentős mennyiségű csapadék, kiemelten az alacsony páratartalom és a nagy szél miatt terjednek a lángok. A folyamatos széllökések miatt a hatóságok attól tartanak, hogy a Palisades és Eaton tüzek áttörhetik a tűzvédelmi vonalakat. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a Palisades tűz – amely bozóttűzként kezdődött Pacific Palisadesben – 23 713 hektárt érintett, megfékezettségi szintje jelenleg is csupán 68 százalék. Az Eaton-tűz alig néhány órával később tört ki, majd 14 021 hektárra terjedt át, és több mint 10 000 épületet pusztított el, megfékezettségi szintje jelenleg 91 százalékos.

A két tűz január 7-i keletkezése óta legalább 27 ember vesztette életét.

Eközben a tűzoltók két másik tűzzel – a Lilac és a Center tűzzel – is küzdenek San Diegóban, a mexikói határ közelében. Bár méretük kisebb, mint a Los Angeles-i tüzeknek, kedden végül evakuálási parancsot adtak ki az Old Highway 395 közelében is. A meteorológiai szolgálat a hétvégére heves esőzéseket jósol Los Angelesre, ami a tisztviselők figyelmeztetése szerint segítheti a mérgező hamu terjedését és sárcsuszamlásokat is okozhat. Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója bejelentette, hogy teljes erővel mozgósítják a tűzoltócsapatokat az érintett területeken.