Már az első napon szigorítaná a bevándorlást a CDU kancellárjelöltje, ha megválasztják

Friedrich Merz német kereszténydemokrata kancellárjelölt alapvető változásokat ígért csütörtökön tartott beszédében, ahol élesen kritizálta az elmúlt évtized német migrációs politikáját, és az aschaffenburgi támadást is ennek következményeként említette. Szigorú határellenőrzést vezetne be, amennyiben megválasztanák, és ezt a törekvést koalíciós partnerétől is elvárná.