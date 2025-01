Donald Tusk: Orbán Viktor Putyin csapatában játszik, ha blokkolja a szankciókat

Sajtóértesülések szerint a magyar kormány képviselője az uniós nagykövetek pénteki tárgyalásán blokkolta az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbítását. A magyar lépés miatt feszült helyzet alakult ki, az Európai Unió nem tudott határozatot hozni, a döntést pedig hétfőre halasztották.

Orbán Viktor miniszterelnök már a péntek reggeli rádióinterjújában is jelezte, hogy a szankciók miatt az elmúlt 3 évben Magyarország elveszített 7500 milliárd forintot, ez pedig jóval több, mint amennyit a magyarok jövedelemadóként befizetnek az államkasszába.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök X közösségi oldalán reagált a blokkolásról szóló hírekre.

Ha Orbán Viktor tényleg blokkolja az európai szankciók meghosszabbítását a háború kulcsfontosságú pillanatában, akkor teljesen egyértelmű lesz, hogy az Európa jövőjéért és biztonságáért vívott nagy játszmában ő Putyin csapatában játszik, nem a mienkben. Ennek minden következményével

– írta Donald Tusk.

Szijjártó Péter: Mi a magyar csapatban játszunk

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán reagált szombaton Donald Tusk szavaira.

Szijjártó Péter azt írta: „Lehet, hogy ezt egy Soros-ügynöknek nehéz megértenie, de ha már csapatokról van szó, akkor mi a magyar csapatban játszunk.” Hozzátette, hogy „ezért képviselünk magyar érdekeket: nem vagyunk hajlandóak tovább fizetni mások háborújának árát, és nem hagyjuk, hogy bárki veszélybe sodorja energiaellátásunk biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első”.

A külgazdasági és külügyminiszter péntek délutáni sajtótájékoztatóján megismételte a magyar kormány álláspontját a szankciókkal kapcsolatban. Ugyanakkor Szijjártó Péter arra is utalt, hogy hétfőn nincs kizárva egy esetleges megállapodás.

Rendkívüli EU-csúcsot hívhatnak össze

Mint írtuk, a magyar kormány szeretné elérni, hogy az EU tartson egy vitát a szankciós rezsim értelméről és jövőjéről. Ha nem sikerül január 31-éig dönteni a szokásos féléves hosszabbításról, akkor a büntetőintézkedések hatályon kívül kerülnek, és Oroszország hozzáférhet például az orosz állami bank mintegy 210 milliárd eurós befagyasztott vagyonához, amely most egy belga vagyonkezelőnél van.

Kiszivárgott hírek szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke azt fontolgatja, hogy jövő hétre egy rendkívüli EU-csúcsot hív össze, ha nem sikerül nagyon rövid időn belül megváltoztatni a magyar álláspontot.

A Politico című lap korábban még azt írta: a pénteki ülés előtt többen arra számítottak, hogy a magyar kormány az utolsó pillanatban el fog állni a szankciók blokkolásától. A brüsszeli lap a pénteki fejlemények után egy frissebb cikket is közölt, amelyben továbbra is azt írták, hogy ezek ellenére három, az ügyre rálátással bíró, de névtelenül nyilatkozó diplomata azt mondta: továbbra is arra számítanak, hogy Orbán Viktor végül jóvá fogja hagyni a szankciók meghosszabbítását, és talán már a hétfői ülésen megtörténik a fordulat.