Rendkívüli lépésre készülhet az EU az Orbán Viktor által is problémásnak mondott területen

Az Európai Unió jövő héten várhatóan elfogad egy új irányadó dokumentumot azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne javítani a kontinens versenyképességén – közölte az Euractiv hírportál, amelynek a dokumentum is birtokába jutott. A témakör a magyar uniós soros elnökség idején lépett elő az egyik legfontosabb problémává.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban jelezte, hogy a magyar elnökség a versenyképességre összpontosítja erejét, és tavaly ősszel bejelentette az úgynevezett Budapesti Deklarációt is ezzel összefüggésben (azt pedig még a magyar kormány kritikusai is elismerték utóbb, hogy ezen a területen sikerült előrelépéseket elérni a magyar soros elnökség alatt)

Az Euractiv most arról számolt be, hogy eljutott hozzájuk annak a dokumentumnak a tervezete, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyfajta „vezérlő csillagnak”, iránytűnek szán a következő szűk öt évre a versenyképesség javításával kapcsolatban. A hírportál szerint

az Európai Bizottság a bürokrácia „példátlan” mértékben való csökkentésére szólít fel a dokumentumban azért, hogy a mostani uniós ciklusban sikerüljön fellendíteni az EU gazdaságát.

A terv – amelynek közzétételét jövő hét szerdára halasztották amiatt, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök korábban, még a karácsonyi ünnepek alatt megbetegedett – emellett az uniós intézmények, a tagállamok és a magánvállalkozások közötti mélyebb gazdasági „koordinációt” is szorgalmazza. Az Európai Bizottság mantrája lényegében az, hogy „egyszerűsítésre és gyorsításra” van szükség.

Ezeket javasolták az európai versenyképesség feljavítása érdekében

A tervezetben ezenkívül:

„új megközelítését” szorgalmaznak a versenyképesség területén annak érdekében, hogy jobban ösztönözzék az európai vállalatok növekedését, valamint a fragmentált tőkepiacok mélyebb integrációját.

Javasolják továbbá „a köz- és a magánszektor szorosabb összehangolását” az EU digitális és fizikai infrastruktúráját fenyegető növekvő veszélyekkel való szembenézés érdekében,

európai preferenciát” szorgalmaznak a stratégiailag kritikus ágazatok közbeszerzési pályázatainál,

és egy közös uniós platform létrehozását a kritikus nyersanyagok közös beszerzésének megkönnyítése érdekében.

„Sürgős sebességváltás és szemléletváltás nélkül az EU-nak mint gazdasági erőközpontnak, befektetési célpontnak és termelési központnak a jövője forog kockán” – áll a dokumentumban, amelyben azt is megjegyezték,, hogy „az iparosodás leépülése és a gazdasági nehézségek” által jelentett kockázat jól látszott a tavaly júniusi európai választások eredményein is.

A tervezet szerint a vállalkozások szabályozási terheit enyhíti majd az Európai Bizottság által február 26-án bevezetett úgynevezett „egyszerűsítési omnibusz”, ez a csomag számos területen „messzemenő egyszerűsítést” javasol, és segít csökkenteni a kisebb cégek által tapasztalt „túlzott kötelezettségeket” az adminisztrációs jelentések területén. A dokumentumban emellett egy „testre szabott szabályozási rendszert” szorgalmaznak a kis- és középvállalkozásoknál (kkv-k) nagyobbnak, de a nagy multinacionális vállalatoknál kisebbnek számító cégek számára, valamint egy speciális, (az EU 27 tagállamán felüli) „28. jogi entitás” létrehozását is a több tagállamban működő vállalatok számára.

A dokumentumban azt is megállapítják, hogy a Bizottság megteszi a „szükséges lépéseket” annak érdekében, hogy teljesítse azt az ígéretét, amely szerint a jelentéstételi kötelezettségeket 25 százalékkal csökkentenék valamennyi magáncég esetében (és ennél is nagyobb mértékben, 35 százalákkal a kkv-k esetében). A Bizottság továbbá egy új „versenyképességi koordinációs eszköz” létrehozására is javaslatot tesz a dokumentumban, amely segítheti a tagállamokat a közös stratégiai érdekű projekteknél való együttműködésben.

A tervezetben megismételnek egy olyan javaslatot is, amelyet Ursula von der Leyen már a Bizottság elnökévé való újraválasztása előtt is említett: egy külön „Versenyképességi Alap” létrehozását javasolták a következő hétéves uniós költségvetés ideje alatt,

amely a mesterséges intelligencia, az űrkutatás, a tiszta technológiák és a biotechnológiák területén történő beruházások ösztönzésére szolgálna.

A tervezet szerint a pénzügyi ágazatban a Bizottság a banki finanszírozás „feloldására” törekszik majd a blokk értékpapír piacának „újjáélesztésével”. Emellett „ambiciózus intézkedéseket” javasoltak a „sokkal egységesebb felügyelet”, a határokon átnyúló befektetések előtt álló adóügyi akadályok felszámolása, valamint a tőzsdék és pénzügyi alapok „piacvezérelt” konszolidációja érdekében – részletezte az Euractiv a jövő héten elfogadni tervezett dokumentum tervezetét.