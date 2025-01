Hamarosan megsemmisülhet az oroszok számára kulcsfontosságú Krími híd, ami még Ukrajnát is váratlanul éri

Krími hídnak és Kercsi-szorosi hídnak is nevezik az Azovi-tenger fölött átívelő hidat, de Ukrajna csak az orosz megszállás jelképeként tekint rá. Gyakorlatilag a teljes körű orosz invázió kezdete óta napirenden van Ukrajnában a híd elpusztítása, de eddig csupán kisebb károk keletkeztek benne. Ukrán katonai szakértők járták körül a híd megsemmisítésének feltételeit és lehetséges módszereit. Egy dologban mindenki egyetért: nem kérdés, hogy a Krími híd el fog pusztulni.

Az Oroszország által illegálisan épített Krími hidat – Ukrajna tervei szerint – hamarosan lerombolják, azonban az ukrán hadsereg által az Oroszországban található katonai létesítmények támadására használt drónok nem alkalmasak erre a célra – mondta Olekszij Hetman katonai szakértő, az Ukrán Fegyveres Erők tartalékos őrnagya az Unian szerint.

Oroszország a Krím félsziget 2014-es annektálását követően döntött úgy, hogy a nemzetközi jog szerint Ukrajnához tartozó autonóm köztársaságot híddal köti össze Oroszországgal. A híd építését 2016-ban kezdték el, és 2018 májusában nyitották meg a közúti forgalom előtt. A 18,1 kilométer hosszúságú Krími híd – a köznyelvben gyakran Kercsi-szorosi híd – vasúti és közúti forgalmat is biztosít. Ukrajna az orosz megszállás jelképeként tekint rá, a teljes körű orosz invázió kezdete óta napirenden van a híd elpusztítása.

Olekszij Hetman kifejtette, hogy az átkelő, amelyet Oroszország folyamatosan erősít, az Ukrán Fegyveres Erők arzenáljában lévő rakétákkal megsemmisíthető.

A szakértő azonban nem zárja ki, hogy a hadseregnek a híd megsemmisítéséről szóló kijelentései csak az orosz megszállók figyelemelterelését szolgálják, hogy nagyszámú légvédelmi rendszert összpontosítsanak a Krími híd köré, miközben az Ukrán Fegyveres Erők sikeresen támadhatnak más célpontokat.

Hogyan lehet felrobbantani? Nem lehet felrobbantani drónokkal, mint ahogyan az orosz olajfinomítókat támadjuk. Nagyon is lehetséges, hogy felszíni célpontokat támadó drónokkal lehetne, de valószínűleg föld-föld osztályú vagy levegő-föld rakétáknak kellene támadniuk. Vannak ilyenek... Nehéz megmondani, hogy melyiket fogják használni...

– mondta Hetman.

Véleménye szerint a híd, amely az oroszok számára nagyon fontos logisztikai útvonal, hamarosan megsemmisül. A szakértő szerint az eseménynek lesz egyfajta pszichológiai vonatkozása is, mivel a Kreml propagandistái számára nehéz lesz megmagyarázni, hogy miért omlott össze.

Totális ellenőrzés

Olekszij Hetman arra is kitért, hogy a híd bejáratánál teljes útlevél-ellenőrzést vezettek be. Azt is elmondta, hogy szerinte miért.

Először is attól félnek, hogy valaki megint robbanóanyagot hoz. Másodszor, azt hiszem, megpróbálják elkerülni az emberek esetleges szökését. Mert mindenki tudja, hogy valami hasonló fog történni a Krímen is, mint az Orosz Föderáció egyes területein, és ez is a mi drónjaink hatósugarában van

– mondta a katonai szakértő.

Kifejtette, hogy a Krím megszállásának kezdete óta több tízezer orosz érkezett a félszigetre, hogy „uralják a területet”. Most azonban az úgynevezett „orosz migránsoknak” nem tetszik, ami ott történik, különösen a katonai célpontok elleni támadások.

Majd a maga idejében

A Krími híd ukrajnai terveivel kapcsolatban Szerhij Bratcsuk is kifejtette a véleményét. A „Dél” Ukrán Önkéntes Hadsereg szóvivője szerint „nyilvánvaló tény, hogy a Krími hidat el fogjuk pusztítani”.

„Ezt a tényt Ukrajna és szövetségeseink, partnereink és az egész világ elfogadta. A kérdés csak az, hogy mikor és hogyan. Arról, hogy hogyan, a védelmi erők struktúráiban sok kreativitás van. Kreatív és váratlan lesz még számunkra is” – mondta Bratcsuk.

Hozzátette, hogy az egyetlen kérdés az időzítés, mivel az Ukrán Védelmi Erők jelenleg más, magasabb prioritású létesítményekre összpontosítanak.

A prioritás és a stratégia az ellenséges erőforrások megsemmisítése az Orosz Föderáció területén. Nézze meg, milyen meleg (meleg helyzet – a szerk.) van januárban. Szinte mindennap ég vagy robban valami Oroszországban. Ez azt jelenti, hogy nemcsak légvédelmi rendszerek, hanem az orosz hadsereg számára fontos létesítmények is megsemmisülnek. Ezek a létesítmények bizonyos egységeknek dolgoznak, amelyek jelenleg az ukrán–orosz fronton vannak. Ez ma prioritást élvez. Ami a hidat illeti, minden jön majd a maga idejében

– tette hozzá Bratcsuk.

Oroszország a Krímre csak katonai bázisként tekint

Korábban az ukrán haditengerészet szóvivője, Dmitro Pletencsuk azt mondta, hogy az oroszok nem törődnek a környezettel a megszállt Krímen, mivel az ukrán félszigetet csupán katonai bázisnak tekintik. Elmondása szerint Oroszország a tengert olajtermékek szállítására használja, amihez régi folyami osztályú tankereket használ, amelyek közül kettő 2024 decemberében megsérült.

Ennek következtében – tette hozzá Pletencsuk – környezeti katasztrófa történt, amely elérte az ideiglenesen megszállt Krím partjait is.

A környezeti helyzet kritikus, a Krím pedig elsősorban katonai bázis a megszállók számára, a többi lényegtelen. A tengerben lévő fűtőolaj nem zavarja a harci egységeket, nem zavarja a taktikai rendszerekkel való tüzelést és a repülőgépek felszállását

– fejtette ki.

Január elején az ukrán haditengerészet arról számolt be, hogy a vihar szétszórta azokat a védműveket, amelyeket Oroszország a Krími híd védelmére telepített. Akkoriban megjegyezték, hogy az oroszok megpróbálják helyreállítani a szerkezeteket, hogy megvédjék a hidat az esetleges ukrán támadásoktól.

Ugyanakkor Roman Szvitan katonai szakértő az orosz légvédelmi eszközök tömeges pusztulását észlelte délen. Konkrétan kijelentette, hogy az időjárási körülmények és a megsemmisült légvédelmi eszközök segíthetik Ukrajnát a Krími híd elpusztításában.

(Borítókép: Robbanás a kercsi hídnál, a Krímben 2022. október 8-án. Fotó: Vera Katkova / Anadolu Agency / Getty Images)