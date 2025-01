Botrány Bulgáriában: aktivisták szerint megtagadta a rendőrség a segítséget, halálra fagytak a bevándorlók

Független vizsgálatot követel két humanitárius segélyszervezet Bulgáriában, miután három egyiptomi határsértő halálra fagyott a bolgár–török határátkelő közelében egy erdőben. Az aktivisták azt állítják, hogy a határrendészek megakadályozták őket a mentési munkálatokban, és a szervezet gépjárműveit is megrongálták.

Két humanitárius jogvédő szervezet (a No Name Kitchen, röviden NNK, és a Collettivo Rotte Balcaniche, CRB) jelentése szerint a bolgár rendőrség „megakadályozta” három egyiptomi határsértő megmentését a bolgár–török határon, akik ezért halálra fagytak. A The Guardian azt írja, hogy a határrendészek megakadályozták a humanitárius szervezet mentési erőfeszítéseit.

Az említett szervezetek bejelentése nyomán azzal vádolják a bolgár hatóságokat, hogy figyelmen kívül hagyták a segélyhívásokat, ezzel megakadályozták három egyiptomi férfi megmentését, akik később, december végén egy, a bolgár–török határ közelében fekvő erdős területen halálra fagytak a hóban.

A két humanitárius szervezet által a lapnak átadott állítólagos bizonyítékok fényképeket, tanúvallomásokat és földrajzi helymeghatározásokat tartalmaznak, tanúságuk szerint pedig az egyiptomi bevándorlók hiába kértek segítséget, végül a délkelet-bulgáriai Burgasz erdeiben fagytak halálra. A dosszié a Fagyott életek című jelentésük részét képezi, amely a határsértőkkel szembeni „európai brutalitást” hivatott bemutatni.

A szervezet szerint a határsértők bántalmazása rendszerszintű

Állítólag az elmúlt években jól dokumentált emberi jogi visszaélések történtek a népszerű határátkelőhelyen, beleértve a menedékkérők Törökországba toloncolását is.

A két szervezet szerint először 2024. december 27-én reggel kaptak riasztást arról, hogy egy jótékonysági szervezetekből álló ernyőszervezet által létrehozott segélyvonalra érkeztek hívások. A hívások három „közvetlen életveszélyben lévő” férfire utaltak, és GPS-adatokat küldtek a csoport munkatársainak. Az aktivisták ezután többször hívták a 112-es hivatalos segélyhívó számot, és megpróbálták elérni a férfiakat is, akiket később holtan találtak. A botrányt az robbantotta ki, hogy a holttestek körül állítólag „kutya- és csizmanyomokat találtak”, ez pedig a szervezet szerint arra utalhat, hogy „a határőrség már megtalálta őket, talán még élve, de úgy döntöttek, hogy otthagyják őket a hidegben”.

A helyszínre később visszatérő aktivisták azt állítják, hogy mire odaértek, a rendőrök minden nyomot eltüntettek. Az egyikük, aki felfedezte a holttestet a hóban, azt mondta, hogy a kép örökre „beleégett” az emlékezetébe, mert az egyik holttestet részben megette egy állat.

Az aktivisták azt állítják, hogy mentőcsapataik járműveit is megrongálták a rendőrök, betörték az ablakokat, továbbá az egyik autó motorját működésképtelenné tették. Ezenkívül útleveleiket és telefonjaikat is elkobozta a rendőrség. A tagok szerint az intézkedések célja megfélemlítés volt.

Bulgarian police ‘blocked rescue’ of teenage migrants who froze to death https://t.co/2akZqRMhmh — Shada Islam (@shada_islam) January 27, 2025

Egy másik mentési kísérlet alkalmával egy humanitárius csoportnak mintegy 10 kilométert kellett gyalogolnia a legközelebbi városig, miközben a határrendőrök autóval követték őket.

Az elmúlt években több emberi jogi szervezet is megkongatta a vészharangot, mivel szerintük Európa-szerte mind gyakrabban veszik célba a határsértőkkel szolidaritást vállalókat. Tavaly szeptemberben azért kerültek a bolgár hatóságok a figyelem középpontjába, mert a Balkan Insight oknyomozó hírügynökség bizonyítékokat tárt fel az Európai Unió határőrizeti ügynökségének, a Frontex tisztviselőinek megfélemlítéséről, amelynek célja az volt, hogy hallgassanak a bolgár határon tapasztalt jogsértésekről.

A három egyiptomi férfi ügyében az említett szervezetek független, hivatalos vizsgálatot követelnek.