Madártollak kerültek elő a lezuhant dél-koreai utasszállító hajtóművéből

Bajkáli récék tollait találták a december 29-én lezuhant dél-koreai repülőgép hajtóművében az előzetes jelentések szerint. Emellett a betonfal szerepét is vizsgálták a hatóságok. A tragédiában százhetvenkilencen haltak meg, de több körülmény miatt is nyomozást indítottak. Az ország közlekedési minisztere lemondott a baleset miatt, valamint a Boeing is vizsgálódik.