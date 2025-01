Megszólalt a kormány egyik minisztere a migrációval kapcsolatos bírságról

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter Brüsszelben beszélt a magyar jogállamiságot érintő európai bizottsági jelentésről, amelynél utalt arra, hogy a magyar kormány nem nyújtott be végrehajtási tervet a menekültügyi paktummal kapcsolatban, így nem tudni, mikor fizeti ki a migrációs bírságot. Michael McGrath jogállamiságért felelős uniós biztos kiemelte, hogy átlátható reformok szükségesek a magyar igazságügyi rendszerben, de támogatják, hogy megfeleljen Magyarország a jogállamisági feltételeknek.

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter brüsszeli sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a magyar kormány egyetért a lengyel soros uniós elnökség megközelítésével, amely szerint minden témában a biztonság legyen az elsődleges szempont.

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy kereskedelmi kapcsolatok terén a magyar állásponthoz közelebb áll a konnektivitás. Ez a hvg.hu tudósítása szerint azt jelenti, hogy a magyar kormány a keleti gazdasági kapcsolatok erősítését szorgalmazza.

Az ülés témája az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentése volt, ahol többek között Magyarország helyzetéről is beszéltek. Az Általános Ügyek Tanácsa rendszeresen foglalkozik a bizottság minden tagállamra vonatkozó értékelésével, amelyet már öt alkalommal publikáltak. Magyarországról több elmarasztaló megállapítás szerepelt. Bóka János azonban úgy fogalmazott, hogy „a magyar viszonyok alapos ismerete és a kettős mérce elkerülése elkerülhetetlen”.

Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a magyar kormány még nem döntött arról, milyen válaszlépést hoz a migrációs bírsággal kapcsolatban. Ezt több nemzetközi jogi iroda vizsgálja, viszont a bírság összege közben folyamatosan növekszik. A miniszter utalt arra is, hogy a magyar kormány nem nyújtott be az Európai Bizottsághoz a menekültügyi és migrációs paktumhoz kapcsolódó végrehajtási tervet.

Adam Szlapka miniszter a lengyel soros elnökség nevében azt mondta, hogy a magyar jogállamiságot tavasszal tovább vizsgálják, májusban indul az újabb tárgyalás a 7-es cikk szerinti eljárás keretében, ami már hat éve húzódik, de csak az első szakaszban tart a folyamat.

Az Európai Bizottság támogatja a tagállamokat a végrehajtási terv megalkotásában

Ami Magyarországot illeti, még mindig jelentős jogállamisági aggályok merülnek fel, és az Európai Bizottság készen áll arra, hogy minden tagállamot támogasson a jogállamiságról szóló éves jelentés ajánlásainak végrehajtására irányuló erőfeszítéseiben − jelentette ki kedden Michael McGrath demokráciáért és jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben.

Az EU-tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón elmondta: Magyarországgal kapcsolatban a média szabadságával, a civil szervezetekkel, és a magyarországi igazságszolgáltatással összefüggő jogállamisági aggodalmakról is szó esett − írta az MTI.

A magyarországi igazságügyi reformmal kapcsolatban az uniós biztos kiemelte: fontos, hogy a reformokat „nagyon nyílt és átlátható módon” vezessék be. „A bizottság figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos fejleményeket. Körültekintően kell megvizsgálni a már teljes mértékben végrehajtott reformokat” − tette hozzá.

Mint mondta, az idei évben kiadandó uniós jogállamisági jelentés részeként megvizsgálják a 2024-es jelentésben megfogalmazott ajánlások nyomon követését, továbbá a bizottság készen áll arra, hogy támogassa a magyar hatóságokat az igazságügyi reform tekintetében. Hangsúlyozta, hogy a jogállamisági jelentés nem öncélú, hanem megelőző jellegű, és pozitív változáshoz is vezethet.

A biztos kijelentette, hogy az Európai Bizottság továbbra is támogatja Magyarországot, hogy megfeleljen a jogállamisági feltételeknek, és készek együttműködni az előrehaladás érdekében. Emlékeztetett, hogy a testület már több eszközt is alkalmazott, amelyeknek nem az volt a céljuk, hogy a Magyarországnak járó forrásokat visszatartsák, hanem az, hogy eredményeket érjenek el.

„Én azt szeretném, ha az uniós tagállamokba áramlanának a nekik járó pénzeszközök, és ha az állampolgárok részesülnének ezekből a pénzeszközökből. Ugyanakkor azonban az Európai Unión belül minden országnak kötelessége betartani a jogállamisági feltételeket” − húzta alá.

Felhívta a figyelmet: fontos, hogy az EU nagyon világosan meghatározza, hogy mik a követelmények, és hogy világosan és következetesen megfogalmazza elvárásait a magyar hatóságokkal és az Európai Unió minden más tagállamával szemben.

Michael McGrath arról is beszámolt, hogy a bizottság szerdán megkezdi munkáját az úgynevezett „demokráciapajzs” létrehozásával kapcsolatban, ami a dezinformáció és a külföldi beavatkozás elleni fellépést fogja erősíteni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke júliusban bejelentette az európai demokrácia-pajzs tervét, amelyet a 2024–2029-es politikai irányelvekben rögzítettek. Az eszköz célja a dezinformáció felismerése, elemzése és megelőzése.