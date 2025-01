Trump elkezdte a „woke-talanítást”, komoly átalakításokat jelentett be a hadseregben

Egyébként nem valószínű, hogy most lesznek ilyen kivételek, hiszen a foxos karrierje előtt maga is szolgáló Hegseth egy könyvet is írt arról, amelyben a szerinte „woke” politikák eltörlése mellett érvelt a hadseregben – vélhetően részben eleve ennek köszönheti, hogy Trump választása rá esett a Pentagon élére.