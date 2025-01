Lépett a Google is Donald Trump döntése után: átnevezik a Mexikói-öblöt

A Google bejelentette, hogy amint hivatalossá válik Donald Trump döntése a Mexikói-öböl átnevezéséről, a saját platformjukon, a Google Mapsen is átírják a földrajzi egység nevét Amerikai-öbölre. Ugyanakkor bizonyos esetekben az eddigi megnevezést is meghagyják.

Az Egyesült Államok belügyminisztériuma még múlt hét pénteken jelentette be, hogy hivatalosan is átnevezték Amerikai-öbölre a Mexikói-öblöt, miután Donald Trump a beiktatása után egy rendeletben írta elő ennek szükségességét. Arról, hogy a gyakorlatban mekkora jelentősége lehet az elnök döntésének, ebben a cikkben írtunk.

A Google amerikai idő szerint hétfő este jelentette be, hogy az elnök döntése miatt ők is megváltoztatják az öböl nevét, amint az hivatalosan is frissül az Egyesült Államok földrajzi névrendszerben.

Ugyanakkor a vállalat azt is jelezte, hogy bizonyos esetekben megtartják a Mexikói-öböl nevet. A Google bejelentése szerint:

Az amerikai felhasználók Amerikai-öbölként fogják látni a földrajzi egységet a Google Mapsen,

a mexikóiak számára viszont továbbra is Mexikói-öböl marad,

az összes többi országból érkező felhasználónak pedig mindkét nevet, az Amerikai-öblöt és a Mexikói-öblöt is mutatni fogja a program.

Donald Trump kormánya emellett egy másik földrajzi egység, az alaszkai Denali-hegy átnevezéséről is döntött, amelynek mostantól McKinley-hegy lesz a neve. A Google közölte, hogy a Google Mapsen ezt is át fogják nevezni.

Kinek az öble vagy tengere?

Mint a Reuters a Google bejelentésével kapcsolatban emlékeztetett: nem ez az első alkalom, hogy a földrajzi helyek elnevezése nemzetközi vitákat okoz, és a vállalat a korábbi esetekben is hasonló megoldást alkalmazott.

Japánon és Dél-Koreán kívül például a két országot határoló víztömeg neve „Japán-tenger (Keleti-tenger)” néven szerepel (bár a tenger neve csak akkor látszódik ebben a formában, ha kellően kinagyítva szemléljük a Mapset): ellenkező esetben csak a Japán-tenger nevet mutatja a program [lásd például itt – a szerk.].

Hasonló eset volt az is, amikor 2012-ben Irán jogi lépésekkel fenyegette meg a Google-t, amiért elhagyták a Google Térképekről a „Perzsa-öböl” kifejezést, és nem jelölték meg külön névvel az Irán és az Arab-félsziget közötti víztömeget. Ezt most (a fentihez hasonló módon és megkötéssel) „Perzsa-öböl (Arab-öböl)” névvel jelölik. De, mint előzőleg írtuk, a Dél-kínai-tenger nevének ügye még ennél is macerásabb, miután a környékbeli államok négy különböző néven emlegetik azt a földrajzi egységet.

Az amerikai elnök döntése miatt egyébként már az oroszok is felvetették, hogy átnevezték a Fekete-tengert Orosz-tengerre. De Mexikó sem hagyta válasz nélkül Trump lépését: Claudia Sheinbaum, az ország elnöke január elején tréfásan azt javasolta, hogy az Egyesült Államokat is magába foglaló Észak-Amerikát nevezzék át „Mexikói-Amerikára” (ez a történelmi elnevezés a régió korai, évszázadokkal ezelőtti térképén szerepelt a Reuters szerint).