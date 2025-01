Egyelőre fellélegezhet Orbán Viktor szövetségese, de még nem biztos, hogy elkerüli a bukást

Január 28-án 10 órakor kezdődött el az ellenzéki pártok által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülés Szlovákiában, aminek témája a Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány vitája lett volna, valamint a kormány feloszlatásáról is szavaztak volna a képviselők.

Pontosabban csak tartottak volna, ugyanis hiába vesztette el a Fico vezette Smer–Hlas–SNS-kormány a többségét a 150 tagú szlovák parlamentben, miután az eddig Hlas-frakcióban ülő négy képviselő bejelentette, hogy nem hajlandóak a kormány javaslatait megszavazni,

a 150 képviselőből mindössze 66 jelent meg, így határozatképtelenség miatt meg se nyitották az ülést.

Fél órával később a smeres házelnök, Tibor Gaspar ismét megpróbálkozott az ülés megnyitásával, azonban akkor már csak 64-en voltak jelen, így végül a rendkívüli ülést szerda 10 órára halasztotta.

A kormánypártok előre jelezték, hogy képviselőik azon nem vesznek részt, viszont a 72 kormánypárti képviselő mellett a 78 ellenzéki képviselőből is mindössze 66-an mentek el a Szlovák Nemzeti Tanács épületébe – igaz, az előre várható volt, hogy a Hlasból kizárt négy képviselő nem fog részt venni, hiszen még korábban bejelentették, amíg az őket érintő problémákkal érdemben nem foglalkozik a kormánypárt, nem fognak szavazni sehogy sem.

Ez már a második próbálkozása volt az ellenzéknek, hogy tárgyaljanak a Fico ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról. Ez egy héttel ezelőtt összejött, ugyanakkor mivel a miniszterelnök arra hivatkozott, hogy bemutat egy, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) által készített titkos jelentést, ezért a vitát zárt körben folytatták le, amit az ellenzéki pártok elleneztek.

Ugyanakkor az, hogy most a parlament határozatképtelenség miatt nem vitázott, nem jelenti azt, hogy Fico maga mögött tudhatja a koalíciós válságot, valamint a bizalmatlansági indítványt:

múlt héten pénteken több szlovák városban is ezrek vonultak utcára, ahol a demonstrálók immáron Fico távozását is követelték.

Fico kormánya ellen eddig is voltak tüntetések különböző ügyek miatt – pénteken az ország uniós tagsága és Nyugat-orientált külpolitikája mellett tüntettek volna –, azonban eddig nem fogalmazták meg a követelmények között a lemondását.

Ezenkívül a szlovák miniszterelnök egy ideje defenzív pozícióban van: a tüntetéseket például azzal magyarázta, hogy Szlovákiában régóta terveznek egy puccsot kormánya ellen, és a bizalmatlansági indítványról szóló vitát is azért kellett zárt körben lefolytatni, mert ezzel kapcsolatos információkat olvasott fel a képviselőknek a SIS jelentéséből.

Az ellenzéki pártok szerint Fico hazudik, és ez is csak egy kísérlet, hogy elterelje a figyelmet a kormány nem transzparens működéséről és népszerűtlenségéről – a botrány alapját ugyanis az adja, hogy a szlovákok kifogásolták a kormányfő moszkvai útját, valamint ezután a Vietnámban eltöltött luxusnyaralását. Emiatt az ellenzék szerint Fico az EU-ból és a NATO-ból való kilépést készítené elő.

Egyébként amennyiben még meg is szavaznák Fico kormányával szemben a bizalmatlansági indítványt, az nem járna feltétlenül a 2023 óta kormányzó Smer–Hlas–SNS-kormány megbukásával, annak ellenére, hogy az elmúlt hetek-hónapok során egyre nyilvánvalóbbá váltak a koalíciós pártok közötti belső konfliktusok. Ugyanis személycserékkel továbbra is kormányon maradhatna e három párt, mint ahogy történt például a Ján Kuciák újságíró elleni gyilkosság után 2018-ban, ahol ugyan Fico lemondott miniszterelnöki pozíciójáról, de a Smer továbbra is kormányon maradt a 2020-as választásokig.

(Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban, Szlovákiában 2025. január 21-én. Fotó: Radovan Stoklasa / Reuters)