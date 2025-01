Tovább sokkolja a piacot a DeepSeek, a kínai mesterséges intelligencia, Trump szerint ideje felébredni

Hétfőn meredek zuhanásba kezdett néhány piacvezető amerikai technológiai részvényeinek értéke, miután a kínai DeepSeek nevű cég bejelentette: a versenytársakhoz képest sokkal olcsóbban fejlesztett ki egy mesterséges intelligencia-modellt. A tőzsdei helyzetről megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki nem tart a kínaiak sikerétől, azonban szerinte a DeepSeek megjelenése "ébresztő" kell, hogy legyen a Szilícium-völgynek.

Donald Trump egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy a kínai DeepSeek MI-chatbot megjelenése hétfőn jelentősen csökkentette az amerikai technológiai vállalatok értékét. Az elnök egy sajtótájékoztatón reagált a hírekre. A republikánus államfő elmondta, a kínai áttörés ellenére az Egyesült Államok továbbra is domináns szereplő a mesterséges intelligencia-iparban. A politikus pedig úgy véli, a kínai AI-ipar legújabb fejleményei pozitívak lehetnek az USA számára, ugyanis, az olcsó fejlesztési költség megkönnyíthetné az amerikai cégek MI-projektjeit is.

„Azt hiszem jó dolog lenne számunkra, ha lehetséges lenne olcsóbban megcsinálni és ugyanazt a végeredményt elérni"

— reagált az elnök várakozó hangnemben. Azt azonban elmondta, hogy az amerikai iparnak ébresztőt fúj a kínai DeepSeek megjelenése. Donald Trump tanácsadója az applikációt „a mesterséges intelligencia Szputnyik-pillanatának” nevezte - utalva arra, amikor a Szovjetunió Szputnyik-műholdjai miatt az Egyesült Államok felpörgette saját űrkutatását.

Donald Trump elnök egyébként éppen a múlt héten jelentette be, hogy amerikai nagyvállalatok egy 500 milliárd dolláros MI-projektbe kezdenek, ami reményeik szerint 100 ezer új munkahelyet teremt majd az Egyesült Államokban. A Stargate – magyarul csillagkapu – névre keresztelt új konzorcium célja, hogy az Egyesült Államok a világ vezető országa legyen a mesterséges intelligencia terén is. Az együttműködésben olyan cégek vesznek részt mint az OpenAI, a Microsoft, az Nvidia és az Oracle, utóbbi három cég részvényeit viszont erősen megviselte a kínai DeepSeek megjelenése, az OpenAI viszont egy zárt részvénytársaság.

Mi ez a nagy felhajtás a DeepSeek körül?

A szóban forgó DeepSeek január 10-én dobta piacra mesterséges intelligenciát használó beszélgető botját, a DeepSeek-R1-et. A kínai cég saját fejlesztése két és fél hét alatt a legtöbbet letöltött ingyenes alkalmazássá vált az Apple Storeban, és még a ChatGPT-t – egy mási MI-programot – is beelőzte. A kínai MI-eszköz sikre megdöbbentő, ugyanis a DeepSeek azt állítja, hogy csak 5,6 millió dollárt költött a fejlesztésre – az amerikai versenytársak ezzel szemben több száz milliót – de a Meta (ez a Facebook anyavállalata) például csak tavaly 65 milliárdot.

Ráadásul a kínai cég állítólag csak alacsony teljesítményű MI-chipeket használt (a legnagyobb teljesítményű MI-chipeket csak amerikai vállalatok képesek előállítani, ezeknek a fejlett informatikai hardvereknek a Kínába exportálását azonban Joe Biden korábbi elnök adminisztrációja megtiltotta, éppen a kínai mesterséges intelligencia hátráltatása érdekében).

A hírek hatására a befektetők elkezdték kivonni a pénzüket az MI-technológiával foglalkozó amerikai cégekből. Habár az alig egy éves ázsiai vállalat még nem is lépett tőzsdére, a DeepSeek sikere hétfőn komoly ütést vitt be a mesterséges intelligenciával foglalkozó technológia vállalatoknak. A Nasdaq – amely egy elsősorban informatikiai cégeket tömörítő amerikai részvényindex – 3 százalékpontot esett. Az MI-chipeket is gyártó Nvidia közel 16 százalákos értékcsökkenést könyvelt el – ez azt jelenti, hogy a cég értéke közel 600 milliárd dollárral esett.

A Microsoft, Meta és az Alphabet – a Google anyavállalata – szintén meredek zuhanást produkált, csakúgy mint az Nvidia versenytársai, köztük a Marvell, a Broadcom, a Micron és a TSMC . Az Oracle (ORCL), a Vertiv, a Constellation, a NuScale technológiai cégeknek szintén nehézkes volt a hétfő reggel. A felsorolt vállalatok értékpapírjai a nap végére valamelyest stabilizálódtak, azonban kedden sem indultak emelkedésnek, s eközben a folyamat elérte az ázsiai piacot is. Kedden a japán mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek, köztük az Advantest, a Softbank és a Tokyo Electron, részvényei is estek, és ennek következtében az ország gazdaságának egyik legfontosabb irányadó részvényindexe, a Nikkei 225 is, ami eddig 1,4 százalékkal csökkent.

A DeepSeek mesébe illő áttörése azonban nem mindenkit győzött meg. A cég állításait néhányan kétségbe vonták, köztük a techmogul Elon Musk. A világ leggazdagabb embere egy olyan posztot osztott meg saját X közösségi oldalán, amely azt állította, hogy a DeepSeek valójában mintegy 50 ezer Nvidia-gyártmányú chipet birtokol, éppen olyanokat, amelyek exportját Joe Bidenék blokkolták.

