Elutasította a bíróság a norvég tömeggyilkos fogva tartási körülményeit kifogásoló panaszát

Ismét elutasította a bíróság a Norvégiában tömeggyilkosságért elítélt Anders Behring Breivik fogva tartási körülményei ellen benyújtott panaszát. A 77 embert meggyilkoló férfi jelenleg egy külön épületszárnyban tölti büntetését, melyben egy nappali és egy edzőterem is megtalálható.

Az oslói Borgarting fellebbviteli bíróság döntése szerint a jelenleg 45 éves utoyai merénylő, Breivik börtönkörülményei nem sértik az Emberi Jogok Európai Egyezményét – közölte az MTI.

Egy alacsonyabb szintű oslói bíróság már elutasította Breiviknek a norvég állam ellen emberi jogai sérelme miatt benyújtott panaszát, ami ellen fellebbezést nyújtott be. Breivik évek óta panaszkodik fogva tartási körülményeire, de bírósági küzdelme ismét kudarcot vallott.

Breivik 2011. július 22-én autóba rejtett pokolgépet robbantott Oslo kormányzati negyedében, majd Utoya szigetén, a Szociáldemokrata Munkáspárt ifjúsági szervezetének nyári táborában vérengzést követett el. Az összesen 77 áldozatot követelő támadás legsúlyosabb erőszakos cselekmény volt a háború utáni Norvégiában.

Videójáték, edzőterem és madarak

Mint egy kollégium, kezdetben ilyen körülmények között tartották fogva Norvégia egyik legveszélyesebb emberét. Breivik azonban az elmúlt tizenkét évben tett azért, hogy a helyzete minél kevésbé legyen kellemetlen a számára. A szobából így végül egy saját épületszárny lett, benne egy edzőteremmel, nappalival, ahol kedvére videójátékozhat, ha éppen nem a madarai társaságát élvezi.

Az időközben egyetemre is bejelentkező Breiviket naponta félmillió forintért őrzik, nincs ember Norvégiában, aki hozzá hasonló bánásmódban részesül, pedig tizennégy olyan személy ül jelenleg is a börtöneikben, akiket valamilyen okból kifolyólag különösen veszélyesnek nyilvánítottak.